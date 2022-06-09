Определенный тип мяса полезен для снижения высокого давления при гипертонии

Новое исследование ученых из Китая определило тип мяса, который может быть очень эффективным в борьбе с гипертонией.Постоянно высокое артериальное давление, также известное как гипертония, является предвестником серьезных проблем со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты. В тоже время некоторые изменения рациона могут помочь снизить уровень АД до безопасных параметров. В частности, своей способностью снижать кровяное давление известны продукты, богатые калием. Авторы нового исследования констатируют, что определенный тип мяса также может быть эффективным естественным средством нормализации артериального давления.Проанализировав более 70 исследований, группа ученых из Китая обнаружили, что таким мясом является филе жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами.«Ежедневное употребление трех граммов омега-3 жирных кислот может снизить высокие показатели артериального давления за 10 недель. Чтобы получить эту порцию омега-3, нужно ежедневно съедать около 120 граммов лосося», - заявили научные специалисты.В отсутствие лосося, по их словам, может помочь другая жирная рыба – скумбрия, сельдь, форель, сардина, тунец.Группу омега-3 жирных ненасыщенных кислот составляют эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Исследователи анализировали, как именно эти кислоты влияют на организм гипертоников. Участники проекта около 10 недель употребляли в пищу различное количество жирных кислот. Результаты показали, что у людей, получавших от двух до трех граммов омега-3 жирных кислот ДГК и ЭПК, возникал эффект снижения артериального давления. В среднем снижение составило два миллиметра ртутного столба как систолического, так и диастолического давления.По словам ведущего автора исследования, доктора Синьчжи Ли, жирные кислоты омега-3 обладают способностью расслаблять стенки артерий и регулировать сокращение этих стенок, благодаря чему улучшается естественный контроль кровяного давления и предотвращаются проблемы с сердцем.