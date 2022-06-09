Дочь маминой подруги: психологи объяснили, как чувство зависти убивает здоровье

Почему мы не удовлетворяемся тем, что имеем, мучительно завидуем другим и не замечаем своих достижений и успехов? Как избавиться от чувства зависти? Может ли оно влиять на здоровье? На вопросы отвечают психологи.А вы часто ловите себя на мысли, что достойны гораздо большего, а не того, что имеете, и сетуете на то, что блага мира распределяются столь неравномерно?Масла в огонь подливают и близкие, рассказывая об успехах каких-то умных и удачливых дочек и сыновей своих подруг и родственников. Как тут не начать завидовать и не впасть в уныние? Почему у одних есть все, а у меня так мало?Откуда же берется чувство зависти и желание быть лучше других? И как понять — на самом ли деле вам нужно именно то, чего добились те мифические дети маминой подруги? Рассуждаем вместе с психологами.Почему мы завидуем- Говоря о том, почему люди не удовлетворяются тем, что имеют и почему завидуют другим, можно обратиться к такому психологическому явлению как локус контроля. Именно это явление характеризует свойства личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним или только внешним факторам, — рассказал «Доктору Питеру» психолог Московского института психоанализа Андрей Моисеев. — При внешнем локусе контроля человек во всех своих неудачах винит других людей и обстоятельства. Такие люди как раз завистливы, необязательны и не отвечают за свои слова и поступки. Люди с внутренним локусом контроля, наоборот, ответственны, дисциплинированы, они знают, что все зависит только от них. Они прилагают больше усилий к решению проблем и, в конечном итоге, добиваются успеха во многих сферах жизни.При этом локус контроля — не какая-то жестко заданная черта, уточняет эксперт. И при помощи техник осознанности, целеполагания и структурирования сознания вполне можно избавиться от этого чувства.Зависть — из детства- Большинство чувств, которые испытывает человек, идут из детства — говорит психоаналитик Станислава Телегина. — Психика ребенка пластична и недостаточно сформирована, поэтому она поглощает самые первые шаблоны взаимодействия с родителями. Если ребенка любили за его достижения, а не за то, что он просто есть, то у него может сформироваться «нарциссическая травма». И то, как ребенок справляется с ней в процессе взросления, влияет на очень многие психологические особенности будущего взрослого.В худшем варианте чувство зависти приводит к неудовлетворенности, ощущению, что человеку всегда мало того, что у него уже есть. Деструктивные импульсы «завистливого Супер Эго» уничтожают любые попытки самореализации и увеличивают чувство вины — то есть необходимость в наказании самого себя, что выражается в обесценивании того, что человек уже имеет.Очень красочно и подробно описана зависть иссушающая, доводящая до депрессии, в книге Мег Вулицер «Исключительные». Одна из героинь любит своих друзей, которые стали богатыми, но жутко им завидует.Как зависть разрушает здоровье- Как может сказаться зависть (черная) на вашем здоровье? Появляется апатия — нет желания ничего предпринимать, поскольку все кажется напрасным, бесполезным, — рассказывает психолог Петр Галигабаров. — Появляются мысли депрессивного спектра: о себе (я ничего не стою, не могу добиться ничего), о мире (они лучше, а я хуже), о будущем (оно бесперспективно). Проявляются негативные стратегии проживания стресса:злоупотребление алкоголем, сексом, шоппингом,уход в фантазии,прекращение общения с успешными (материально, например) друзьями и так далее.А подавляемые эмоции негативного спектра, вызванные желанием обладать чужим, приводят к психосоматике.- Любой внутриличностный конфликт способен влиять на соматическое здоровье человека, поскольку в первую очередь он влияет на уровень гормонов и на мозговую активность, которая, в свою очередь оказывает влияние на все системы организма, — признает психотерапевт Станислава Телегина. — Зависть и невыносимое чувство вины, которое всегда ей сопутствует, в любом случае — стрессующий фактор. И, как и при любом стрессе, данное состояние будет ударять именно по той системе организма, которая была наиболее уязвима в данный момент времени.Но корреляций между предрасположенностью к зависти и конкретными соматическими заболеваниями не выявлено, уточняет психотерапевт.Как избавиться от чувства зависти- Зависть — это всего лишь сигнал о том, что человеку чего-то недостает, — считает психолог, гештальт-терапевт Юлия Ивлева. — Необходимо понять, что принадлежащие другому ценности — это не более чем фигуры, на которых сфокусировалось наше восприятие, и мы завидуем НЕ им конкретно, а тем приятным переживаниям, которые испытывает или — что важно! — нам только кажется, что испытывает, обладающий ими другой человек.Эксперт обращает внимание, что иногда достаточно просто определить — а реально ли у объекта вашей зависти есть то, что вам необходимо, или это просто проекция вашего дефицита.- В большинстве случаев становится очевидно — то, чем обладает другой человек, существовало только в нашей фантазии, или цена им заплачена такая, что завидовать, в общем-то, нечему, — объясняет Юлия Ивлева. — В более сложных случаях придется двигаться поэтапно, чтобы определить истинную неудовлетворенную потребность и то, что с ней в итоге делать. Ведь за желанием, например, приобрести такую же, как у друга, машину, может стоять потребность в признании или принадлежности к определенной группе. Но это будет только половина дела. Необходимо будет и конкретизировать — если признание, то чье, если желание присоединиться — то к кому и с какой целью. И немаловажной частью станет признание и принятие своей нуждаемости, неудовлетворенности, слабости, бессилия или агрессивности — всех тех проявлений, которые стыдно и страшно показывать другим, и которые, оставаясь вне осознавания, способствуют застреванию в зависти.- Избавиться от чувства зависти достаточно сложно, для этого нужна интеграция психических функций, которая возможна благодаря усиленной работе в психотерапии, — говорит и психотерапевт Станислава Телегина. — Но деструктивные импульсы можно направить в конструктивное русло, и использовать чувство зависти как ориентир — куда стремиться и на кого стоит равняться. Надо отметить, что при интеграции личности (когда человек решает свои внутриличностные конфликты) не только появляется способность управлять завистью, но и возвращается контроль над собой, чувство безопасности, уменьшается тревога распада личности. Человек становится способен получать удовольствие и радоваться жизни, возобновляется способность к творчеству и чувство надежды.