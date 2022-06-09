Губка - один из худших выборов при мытье посуды
В кухонных губках скапливается гораздо больше бактерий, чем в щётках для мытья посуды, которые представляют собой более гигиеническую альтернативу. К такому выводу пришли эксперты из Норвежского института пищевых исследований. Они доказали, что сальмонелла и другие бактерии гораздо лучше растут и развиваются на губках, чем на щётках. Вот почему сами губки для повседневного использования не подходят.
В одной губке может скапливаться гораздо большее количество бактерий, чем живёт людей на нашей планете. Хотя большинство из этих микроорганизмов не являются вредными, такие как сальмонелла могут распространяться с губок на руки, другие кухонные поверхности и инструменты, что грозит расстройствам самочувствия для обитателей дома. Губка является влажной, она скапливается в себя остатки пищи, также являющиеся пищей для бактерий. И из-за этого они быстро растут.
Но более всего исследователей удивило то, что не имеет никакого значения, насколько тщательно люди моют губки, и как часто. На рост бактерий это совершенно не влияло. Практически невозможно человеку остановить рост бактерий на кухонной губке, если только не менять её каждый день.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий