Губка - один из худших выборов при мытье посуды

Многие люди используют губки для мытья посуды, но это один из самых негигиеничных методов, как показало исследование. Причём совершенно не имеет значения, насколько часто люди моют эти губки.В кухонных губках скапливается гораздо больше бактерий, чем в щётках для мытья посуды, которые представляют собой более гигиеническую альтернативу. К такому выводу пришли эксперты из Норвежского института пищевых исследований. Они доказали, что сальмонелла и другие бактерии гораздо лучше растут и развиваются на губках, чем на щётках. Вот почему сами губки для повседневного использования не подходят.В одной губке может скапливаться гораздо большее количество бактерий, чем живёт людей на нашей планете. Хотя большинство из этих микроорганизмов не являются вредными, такие как сальмонелла могут распространяться с губок на руки, другие кухонные поверхности и инструменты, что грозит расстройствам самочувствия для обитателей дома. Губка является влажной, она скапливается в себя остатки пищи, также являющиеся пищей для бактерий. И из-за этого они быстро растут.Но более всего исследователей удивило то, что не имеет никакого значения, насколько тщательно люди моют губки, и как часто. На рост бактерий это совершенно не влияло. Практически невозможно человеку остановить рост бактерий на кухонной губке, если только не менять её каждый день.