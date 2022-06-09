Как аллергику ужиться в одном доме с кошкой: 5 важных правил

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Многие люди не представляют своей жизни без пушистых друзей в доме. И кошки — одни из популярных домашних питомцев. Но если вдруг развилась аллергия, неужели ничего нельзя сделать, только искать пристрой в добрые руки?Прежде всего, нужно понимать, что аллергия может развиться на что угодно и появление в доме кошки может быть совпадением. Поэтому не торопитесь сразу отдавать любимца. Но и отрицать факт возникновения реакций, если кошка живет в доме уже давно — тоже нельзя. Хотя и нечасто, но такие ситуации случаются, причем, неважно — какой породы ваш котик. Аллергия бывает даже на животных, полностью лишенных шерсти.Многие из аллергиков готовы страдать, испытывать неприятные симптомы аллергии, но расстаться с любимым котом или кошкой — не могут. Насколько безопасно такое соседство и как решить проблему, если человек не может отдать животное в добрые руки, «Доктор Питер» разбирался с врачом-педиатром, аллергологом-иммунологом клиники Евромед Кидс Артемом Батиным.Отдать нельзя оставить — где ставим запятую?При выявленной и подтвержденной не только имеющимися клиническими симптомами, но и обязательно анализами аллергии на кошек, первый вопрос, который задают аллергологу на приеме: нужно ли отдавать животное или можно оставить? Прежде чем ответить на данный вопрос, нужно разобраться, что именно вызывает аллергическую реакцию.Шерсть — не аллергенВопреки всеобщему мнению, аллергию вызывает не сама шерсть животного, а его выделения — моча, пот, слюна. Самым же главным аллергеном является перхоть и клетки, чаще всего кожи, но могут быть и других слизистых оболочек (слущенный эпителий). Шерсть выступает в роли носителя всех этих аллергенов, поэтому и контакт с шерстью животного вызывает обострение аллергического заболевания. Возможен:аллергический ринит,конъюнктивит,обострение бронхиальной астмы.Могут возникать и другие реакции, просто бывают они реже.Аллергия подтвердилась: варианты развития событийИтак, по результатам аллергологического обследования выявлена аллергия на кошку. Что же можно сделать в данной ситуации?Первый и самый эффективный вариант — отдать животное в хорошие, добрые руки. Но не всегда люди готовы расстаться с домашним любимцем, если он живет с ними уже не первый год.Тогда можно попробовать второй вариант, который требует от всех домочадцев относительно строгих и очень эффективных правил совместной жизни аллергика и кошки в одной квартире.Самое строгое правило — постель, а еще лучше и комната аллергика становится зоной, свободной от шерсти. Ни при каких условиях животное не должно допускаться в спальню страдающего от аллергии на кошку человека.Для уменьшения количества аллергенных белков, выделяемых кошкой, можно и нужно кормить ее специальным гипоаллергенным кормом. Возможность использования таких кормов следует обсудить с ветеринарным врачом.Придется устраивать банные дни для кошки c применением специальных гипоаллергенных шампуней. Это не обычные, человеческие шампуни, а специализированная ветеринарная продукция, которая предназначена для нейтрализации аллергенов на шерсти животного. Соблюдайте рекомендуемую частоту обработки, предусмотренную инструкцией.Для устранения аллергенов кошки в квартире, особенно на мягкой мебели (коврах и т.д.) следует использовать спреи для обработки, которые будут нейтрализовать аллергены животных. Рекомендуемая частота обработки указана в инструкции.После контакта с животным обязательно мыть руки! Укусы и царапины промывать обычной проточной водой и обрабатывать антисептиком.Соблюдение этих мер не может гарантировать, что аллергия на любимую кошку пройдет полностью, но симптомы будут значительно меньше выражены.Бывают ли гипоаллергенные кошки?Самый главный миф о гипоаллергенных кошках активно продвигается недобросовестными заводчиками, которые заинтересованы в прибыли и абсолютно не беспокоятся о здоровье людей. Существующий миф гласит, что короткошерстные (например, британцы) и бесшерстные кошки (например, сфинксы) относятся к гипоаллергенным породам и не опасны для аллергиков.Однако, дело совсем не в шерсти; как мы уже выяснили раньше: главное значение в аллергенности кошек имеют ее выделения (а точнее — белки в их составе), именно поэтому даже полностью лысая кошка может быть причиной развития аллергических заболеваний.Если кошка в доме много летДругое самое частое заблуждение относительно развития аллергии связано с тем, что, если кошка живет в доме долгое время, например, была до рождения ребенка, то на такую кошку аллергия не возникнет.К сожалению, даже длительное проживание кошки в одной квартире с человеком не исключает полностью вероятность развития аллергического заболевания, связанного с возникшей чувствительностью к аллергенам этой кошки.Важное значение имеет наследственность: если родители страдали от аллергии на кошек, то и у ребенка повышается риск развития аллергии на животных. Но это не 100% гарантия подобных реакций.