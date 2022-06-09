Эксперт объяснила, почему вредно пить ягодные смузи и соки каждый день

Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, чем могут навредить ягодные фреши и смузи, если пить их каждый день.Лето — пора свежих ягод и фруктов. И как велик соблазн употреблять их каждый день в разных видах! В том числе в виде смузи и свежевыжатых соков. Ведь это настоящий концентрат полезных элементов. На самом деле, все не так просто.Эксперт утверждает, что гораздо полезнее есть ягоды в чистом виде, чем делать из них сок.«В ягодах ценно все, даже клетчатка, которая при переработке в сок остается в жмыхе. Употребляя соки, мы банально переедаем: в одном стакане яблочного сока 2-3 яблока, это дневная норма. А, как правило, пьем мы не один стакан», — объясняет врач.Что касается смузи, которые сохраняют клетчатку, они безусловно полезнее, чем сок.«Смузи заметно лучше, чем сок, хотя бы потому, что клетчатка затрудняет поступление в кровь простых углеводов».Дело в том, что при потреблении фруктов и ягод, для их максимального усвоения, крайне важно их пережевывать и смачивать слюной. При потреблении ягод в виде смузи мы эти важные для пищеварения этапы пропускаем.Пить ягодные соки и смузи можно, но важно знать меру и помнить о каждом стакане. Иначе можно серьезно перебрать норму и по калориям, и по углеводам. Ведь ягоды в любом виде — это все-таки десерт.