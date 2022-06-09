Врач рассказал, почему полезно выпивать стакан кефира утром

Привычка выпивать стакана кефира утром помогает, помимо прочего, решить проблему неприятного запах изо рта, говорит врач Тимур Асанов.В интервью медика были перечислены причины, которые объясняют, почему полезно выпивать стакан кефира утром. По словам Тимура Асанова, употребление этого кисломолочного напитка в разное время дня имеет определенные плюсы для здоровья.«Начало дня со стакана кефира способствует улучшению аппетита, налаживает работу нервной системы, устраняет неприятный запах изо рта после сна, заряжает человека энергией», - уточнил врач.Что касается вечернего времени, то прием кефира в этот период суток содействует улучшению работы пищеварения, помогает организму полноценно усваивать полученные за день микроэлементы. Эксперт считает, что вечером полезнее пить нежирный кефир. Употреблять его нужно не позднее 20:00.«Кисломолочные продукты не рекомендуются при гастрите, язве, колите, некоторых заболеваниях мочеполовой системы и при непереносимости определенных компонентов молока», - напомнил Асанов.