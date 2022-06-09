На повышенный уровень холестерина могут указывать судороги определенных мышц

Кроме полезного холестерина существует его вредная разновидность, который откладывается на стенках сосудов, образуя так называемые «бляшки». Следствием становится ухудшившаяся проницаемость и замедленный ток крови. В мелких сосудах это приводит к их остановке и недостатку кровоснабжения.Как следствие – возникают судороги крупным мышц конечностей. Частое повторение таких эпизодов должно насторожить человека, ведь это может служить признаком заболеваний. Причем со временем это состояние может прогрессировать, ухудшая самочувствие человека.«Если врач подозревает заболевание периферических кровеносных сосудов, он в первую очередь осматривает ноги», – рассказали британские флебологи.Затем уже следуют необходимые анализы и обследования. Но, поскольку любую болезнь проще предупредить, чем лечить, медики рекомендуют заняться своим здоровьем и корректировать холестерин самым доступным способом – соблюдая диету.Нужно тщательно выбирать продукты, в которых много жиров. Поскольку для организма этот нутриент необходим, следует предпочесть полезную, богатую ненасыщенными кислотами пищу: растительные масла, орехи и семена, авокадо и жирная рыба. В таком случае организм сам отрегулирует холестерин до нужного уровня, и судороги не будут беспокоить.