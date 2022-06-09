Терапевт Бритвина назвала 12 болезней, которые могут спровоцировать инфаркт селезенки

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Когда мы слышим слово «инфаркт», то сразу же думаем про сердце или головной мозг. Но эта опасная патология может угрожать и другим органам, например, селезенке. И если вовремя не обратиться за помощью, все может закончиться очень плачевно.Селезенка — это непарный орган в брюшной полости, который, в первую очередь, отвечает за иммунную систему. В ней происходит утилизация отживших клеток крови (разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов, остатки которых затем направляются в печень), вирусов, инородных частиц, попавших в кровеносную систему. Таким образом, селезенка через разрушение эритроцитов участвует в образовании желчи (фильтрационная функция, участие в обмене веществ, в том числе в обмене железа), депонировании крови, накоплении тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в организме).Это очень важный орган, но все же без него человек может жить.«Удаление любого органа наносит удар по иммунитету, а при спленэктомии — удалении селезенки — убирают именно орган, участвующий в формировании защиты нашего организма, поэтому иммунитет после операции значительно снижается», — рассказывала «Доктору Питеру» терапевт Марина Велихер.Лишиться селезенки, как и любого другого органа, можно из-за аварии, донорства или же опасных болезней. И некоторые патологии могут представлять серьезную угрозу вашей жизни, если вовремя не обратить на них внимание.Терапевт, врач высшей категории, старший преподаватель медицинского колледжа, действительный член Российского Научного Общества Терапевтов им. Захарьина, автор методических рекомендацийЧто такое инфаркт селезенки«Инфаркт селезенки — это некроз (омертвление тканей) органа вследствие тромбоза, эмболии — закупорки — или длительного спазма сосудов. Такие последствия могут привести к отмиранию участка органа или всей селезенки в целом», — говорит Тамара Бритвина.Главная опасность этой патологии заключается в том, что небольшие инфаркты часто протекают бессимптомно. При обширных повреждениях могут быть:боли в животе,тяжесть в левом подреберье,тошнота,рвота,лихорадка,диарея или запор.«В случае ухудшения общего состояния пациента могут появиться дополнительные симптомы, а именно одышка, учащенное сердцебиение и повышение температуры тела», — поясняет Тамара Бритвина.Основной симптом массивного инфаркта селезенки — это острая колющая или режущая боль в левом подреберье, отдающая в левую лопатку и/или грудную клетку и эпигастрий (область желудка). Здесь без скорой помощи уже точно не обойтись. При этом сама селезенка часто бывает увеличена и болезненна.Какие болезни могут стать виновниками приступаИнфаркт селезенки могут спровоцировать:злокачественные гематологические заболевания, например, лейкоз или лимфогранулематоз;нарушение белкового обмена, приводящее к изменению свойств крови. Часто это происходит в результате приема пероральных контрацептивов, анемии (малокровии), врожденных и приобретенных дефектах свертывающей системы;также причиной инфаркта селезенки бывают различные болезни сердца, замедляющие скорость кровотока и способствующие закупорке сосудов тромбами, например, пороки сердечных клапанов или инфаркт миокарда;болезнь провоцируют другие заболевания сосудов: васкулит (воспаление сосуда), атеросклероз (образование бляшек в артериях) и эндартериит (воспаление внутренней оболочки сосуда);не стоит забывать и про травмы органов брюшной полости и переломы ребер — они тоже могут способствовать развитию инфаркта селезенки;в зоне риска также те, кто перенес различные серьезные инфекционные и паразитарными заболевания, например, как сепсис, тиф или малярию.Какие могут быть осложнения«Все перечисленные выше состояния можно считать угрожающими для возникновения инфаркта селезенки. Такие пациенты нуждаются в дополнительном обследовании. В него должны входить: УЗИ селезенки, МРТ и КТ органов брюшной полости и консультации хирурга», — говорит терапевт.Если говорить про осложнения, то здесь очень важна одна неприятная деталь: при инфицировании омертвевшей части органа образуются ограниченные абсцессы — гнойники. Эти гнойники могут прорываться в брюшную полость, что приводит к тяжелым осложнениям, например, перитониту, сепсису, внутреннему кровотечению.Как лечат инфаркт селезенкиДля подтверждения диагноза необходимо получить консультацию врача-хирурга и ни в коем случае не заниматься самолечением.Специалист определит объем поражения и назначит соответствующее лечение. Чаще всего при небольших инфарктах достаточно строгого постельного режима, прикладывания холода на левое подреберье, курса антикоагулянтов, при необходимости — обезболивание.При обширном инфаркте необходима срочная госпитализация в отделение хирургии, где будут первично устранены причины инфаркта. В большинстве случаев это операция. Если все зашло слишком далеко, то врачам придется удалить часть пораженного органа или всю селезенку целиком.Кто в группе рискаОт инфаркта селезенки чаще всего страдают пожилые, а также люди, у которых в анамнезе есть патологии сердца и заболеваниями крови.«Прогноз у таких пациентов зависит от объема поражения, своевременности диагностики и лечения. При небольших инфарктах и надлежащем лечении все завершается, как правило, благоприятно. Однако, осложнения в виде кист и абсцессов могут привести к развитию сепсиса. Конечно, самый лучший вариант — это контролировать хронические заболевания, а при первых тревожных звоночках обязательно показаться врачу», — заключила эксперт.