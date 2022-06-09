Эндокринолог Панова: сливочное масло полезно есть ежедневно

По словам врача эндокринолога Оксаны Пановой, небольшая ежедневная порция сливочного масла полезна как источник важнейших для организма витаминов и жирных кислот.Панова сообщила в интервью, что сливочное масло полезно есть ежедневно, и здоровым людям можно смело съедать до 25 граммов продукта. Если имеются диабет, болезни сердца, лишний вес суточная порция сокращается вдвое.«Сливочное масло богато жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, аминокислотами, витаминами группы А, B, C, D, Е и К. Они – незаменимые источники энергии для человека, благотворно влияют на состояние кожи, волос, ногтей, замедляют процессы старения в организме», - приводит мнение Пановой «Доктор Питер».Также, заметила врач, продукт приносит пользу кровеносным сосудам, улучшает способность организма сопротивляться грибковым, микробным инфекциям.Панова добавила, что качественные источники жира необходимы в рационе, так как задействуются процессами пищеварения, необходимы для усвоения витаминов и выработки гормонов. Не получая холестерин, организм активирует его производство самостоятельно, так что«полный отказ от сливочного масла может привести к переизбытку холестерина».Панова посоветовала не заменять сливочное масло спредами, поскольку в тех содержатся в основном переработанные растительные жиры, тогда как в масле ценен молочный жир.