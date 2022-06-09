5 популярных мифов, которые мешают вам начать питаться правильно

Здоровое питание — это невкусно и дорого. Сахар — это белая смерть. Полезно есть обезжиренные продукты. Вы не раз слышали эти советы, но это не более, чем мифы, в которые давно пора перестать верить в 21 веке.Еда является одним из самых мощных источников удовольствия для человека. Язык плотно покрыт вкусовыми рецепторами, которые воспринимают кислый, горький, сладкий и соленый вкусы. Есть рецепторы, которые воспринимают температуру и консистенцию еды. Запах, вкус, консистенция, плотность — все это определяет органолептические свойства пищи, формируя ее пищевую ценность. Да, вы не ослышались. Пищевая ценность характеризуется не только наличием, количеством и качеством белков, жиров, углеводов, витаминов и макроэлементов, но и тем, насколько эта пища нам вкусна и приятна.Первое упоминание о влиянии еды на здоровье приписывают Гиппократу, а кулинария вообще зародилась 200 000 лет до н.э. вместе с появлением человека разумного, который научился добывать огонь. В общем, прошло достаточно времени, чтобы первоначальные знания о пище усовершенствовались, а затем усложнились, запутались и обросли мифами. «Доктор Питер» обсудил самые популярные из них с Екатериной Пустовит, врачом-гастроэнтерологом.Миф 1: правильное питание — это невкусноЗакройте глаза. Представьте небольшой ломтик хлеба с добавлением зерен и семечек, который только что подсушили до хрустящей корочки. На ломтик намазали сливочный сыр, сбрызнули ароматным соком лимона, сдобрили щепоткой пряного перца. Сверху положили хрустящий лист свежего салата и кружок теплого отварного яйца. И все это посыпали мелко нашинкованной молодой зеленью.Не знаю, как у вас, но у редакции проснулся аппетит. А между тем перед вами пример здорового перекуса с энергетической ценностью в районе 230 калорий, содержанием жиров в районе 12-15 г, углеводов 15-20 г, белка 10-12 г. Если к здоровому рациону подходить с любовью, тогда пресным и невкусным он точно не будет.Миф 2: обезжиренные продукты полезныЭтот миф сформировался из исторического прошлого, тех времен, когда Ансель Киз убедил практически весь мир в том, что жиры являются основной причиной заболеваний сердца и сосудов. И эта диетологическая мода сохранялась довольно долго благодаря харизматичности, напористости и принципиальности автора. Хотя его научный оппонент Джон Юдкин уже тогда утверждал, что «жиры — фитиль, который поджигают углеводы».Миф 3: сахар — яд!Давайте взглянем на сахар со стороны его химической формулы. Сахароза — это дисахарид, который состоит из молекулы глюкозы и фруктозы. Что-то не очень на яд похоже, правда? Чем же провинился сахар? Наверно, тем, что слишком вкусный для нас. Между тем напомним, что глюкоза — это основной субстрат для выработки энергии в организме. В присутствии кислорода митохондрии (энергетические станции клетки) способны создать из глюкозы 36 молекул АТФ (универсальный источник энергии для всех процессов в организме).В условиях избыточного поступления глюкозы из пищи и отсутствия физической нагрузки формируется состояние инсулинорезистентности и ожирения, вплоть до метаболического синдрома, а это уже не шутки. Поскольку прямым следствием потребления глюкозы является повышение уровня сахара крови, а от сладкого отказаться сложно, вначале появились продукты с фруктозой, а затем индустрия сахарозаменителей шагнула вперед, создав обширную линейку натуральных и химически синтезированных заменителей для сладкой жизни.Что же не так с фруктозой? Ее метаболизм таков, что, не повышая уровень сахара крови, она превращается в жир, который откладывается преимущественно в печени. Так себе удовольствие. А сахарозаменители при нулевой калорийности обладают сладостью, в сотни раз превышающей сладость сахара, обманывают вкусовые рецепторы т.е. нарушают логическую последовательность: сладкий вкус — повышение уровня сахара крови — рост энергии в организме.Миф 4: после шести нельзя естьПолностью согласны! Но только, если вы ложитесь спать в районе 9 вечера, а просыпаетесь в 5 утра. Мало найдется молодых, активных, работающих людей с таким режимом дня. Не следуйте шаблону, оттолкнитесь от вашего режима дня. Ужин уместен за 2-3 часа до сна. Адекватный перерыв на ночной голод — это 10-12 часов. Длительные перерывы между приемами пищи плохо сказываются на работе желчного пузыря.Миф 5: есть нужно каждые 2 часа маленькими порциямиЕсли прием пищи умеренный, не избыточный, содержит белки, жиры и углеводы (в том числе клетчатку), то еда покинет желудок через 3-4 часа. Значит, оптимальный перерыв между приемами пищи 3-4 часа, что соответствует 3-4 разовому питанию. Все очень логично! Более частые приемы пищи необходимы в случае:заболевания, когда еда потребляется очень маленькими порциями, химически и термически щадящими слизистую,когда калорийность рациона настолько большая (у профессиональных спортсменов), что есть часто- вынужденная мера.И это еще не все заблуждения. Бытуют мнения, что глютен — это чистый яд, суп нужно есть каждый день, а кишечник — чистить чуть ли не ершиком. И все это не имеет никакого отношения к правильному и здоровому питанию.