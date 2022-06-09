Профессор Кутушов: какие овощи и фрукты могут содержать много нитратов?
Доктор медицинских наук пояснил, что под словом «нитраты» подразумеваются соли азотной кислоты – соединения, обеспечивающие растениям рост и развитие. Для здоровья опасны продукты, которые содержат их в чрезмерном количестве. Сок, мякоть овощей и фруктов как раз могут скапливать высокие концентрации нитратов, если теми слишком щедро обрабатывался будущий урожай.
«Нитраты в организме трансформируются в нитриты. Они вызывают гемоглобинемию, при которой эритроциты теряют способность переносить кислород», - сообщил профессор Кутушов.
Токсиколог назвал дары природы, в которых уровень нитратов может быть высоким.
Свекла.
Листовой салат.
Петрушка.
Зеленый лук.
Укроп.
Редис (особенно круглой формы).
Огурцы.
Арбузы и дыни.
Ягоды: вишня, клубника, привозные.
По словам Кутушова, самое высокое содержание химии приходится на плоды, продающиеся не в сезон. Во многих овощах и фруктах нитраты скапливаются в кожуре и в слое мякоти под нею.
«Первые симптомы отравления продуктами с высоким содержанием нитратов – рвота и понос, слабый пульс, снижение давления, учащение дыхания. Особый признак отравления именно нитратами – это увеличенная и плотная печень с болезненными ощущениями», - поделился ученый.
Эксперт посоветовал не давать ранних фруктов и ягод детям, так же как и тепличных плодов. Кроме того, для детей лучше очищать их от кожуры, верхушек и хвостиков. Также растительные продукты нужно тщательно мыть, замачивать или обдавать кипятком перед употреблением.
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