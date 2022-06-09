Профессор Кутушов: какие овощи и фрукты могут содержать много нитратов?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В интервью ученого токсиколога, профессора Михаила Кутушова были названы дары природы, способные оказаться токсичными из-за высоких доз нитратов.Доктор медицинских наук пояснил, что под словом «нитраты» подразумеваются соли азотной кислоты – соединения, обеспечивающие растениям рост и развитие. Для здоровья опасны продукты, которые содержат их в чрезмерном количестве. Сок, мякоть овощей и фруктов как раз могут скапливать высокие концентрации нитратов, если теми слишком щедро обрабатывался будущий урожай.«Нитраты в организме трансформируются в нитриты. Они вызывают гемоглобинемию, при которой эритроциты теряют способность переносить кислород», - сообщил профессор Кутушов.Токсиколог назвал дары природы, в которых уровень нитратов может быть высоким.Свекла.Листовой салат.Петрушка.Зеленый лук.Укроп.Редис (особенно круглой формы).Огурцы.Арбузы и дыни.Ягоды: вишня, клубника, привозные.По словам Кутушова, самое высокое содержание химии приходится на плоды, продающиеся не в сезон. Во многих овощах и фруктах нитраты скапливаются в кожуре и в слое мякоти под нею.«Первые симптомы отравления продуктами с высоким содержанием нитратов – рвота и понос, слабый пульс, снижение давления, учащение дыхания. Особый признак отравления именно нитратами – это увеличенная и плотная печень с болезненными ощущениями», - поделился ученый.Эксперт посоветовал не давать ранних фруктов и ягод детям, так же как и тепличных плодов. Кроме того, для детей лучше очищать их от кожуры, верхушек и хвостиков. Также растительные продукты нужно тщательно мыть, замачивать или обдавать кипятком перед употреблением.