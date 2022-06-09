Чем опасны укусы муравьёв и что с этим делать

От укусов некоторых насекомых можно погибнуть.Учёные считают, что у ос были те же предки, что и у муравьёв. Поэтому у 71% последних есть жало. С его помощью муравьи могут впрыскивать токсины, удерживаясь на жертве за счёт челюстей.Состав ядов сильно различается у разных видов. В основе обычно муравьиная кислота и пептиды, разрушающие эритроциты и другие клетки, а также препятствующие передаче нервных импульсов. Это позволяет защищаться от хищников. Но в дикой природе основной враг муравья — другая колония. Так что яды возникали в процессе эволюции не как оружие против человека.Поэтому гибель от укусов муравьёв чаще всего вызвана не токсинами, а сильнейшей аллергической реакцией — анафилаксией. Считается, что 50% белков муравьиного яда могут вызывать у людей аллергию.Какие виды муравьёв опасны для человекаНа постсоветском пространстве живут 260 видов муравьёв из 14 000 существующих в мире. Практически все из них безопасны для человека. Например, рыжие лесные кусают, но нет данных об анафилактическом шоке или смерти после встречи с ними. Поэтому в нашей культуре муравей — трудолюбивый работяга.Но во время заграничных поездок вы можете столкнуться с его агрессивными собратьями, от которых ежегодно гибнут люди.Красный огненный муравейЭтот вид 100 лет назад случайно завезли в США из Южной Америки. С тех пор муравьи расплодились в южных штатах и привели к смерти как минимум 80 человек.Неприятная особенность Solenopsis invicta в том, что они зажимают жертву челюстями и жалят несколько раз подряд. На месте укусов появляются зудящие красные волдыри, в которые могут попадать микробы. Это приводит к воспалению. А яд иногда вызывает аллергическую реакцию.У нас красных огненных муравьёв нет. Только изредка их случайно завозят путешественники.Муравей?жнец МарикопыВ США обитает несколько видов жнецов, но Pogonomyrmex maricopa занимает особое положение. У него самый токсичный яд в мире среди насекомых. Всего 12 укусов могут убить большую крысу, а ужаленный человек будет испытывать сильную боль не менее 4 часов. Также может возникнуть аллергическая реакция и анафилаксия.Хорошо только то, что эти насекомые не очень агрессивны и нападают редко. Люди обычно замечают муравейники из?за большого размера жнецов. Это позволяет обходить их стороной и не подвергать себя опасности.Муравей?пуляЭти насекомые обитают в Южной Америке. Пулями их называют из?за чрезвычайно болезненных укусов. На их месте возникает сильный отёк, рядом воспаляются лимфоузлы, учащается сердцебиение, появляется кровь в кале. Виновато в этом особое нервно?паралитическое вещество — понератоксин, которое может убить даже человека. Учёные подсчитали, что позвоночному достаточно 30 укусов на килограмм массы тела, чтобы погибнуть.Муравей?бульдогТакже известный как муравей?бык, он может вырастать до 4 сантиметров в длину и живёт в Австралии. Там он хорошо известен своим агрессивным поведением и болезненными укусами.Myrmecia gulosa захватывают жертву крупными челюстями и жалят, впрыскивая яд. Последний вызывает сильные аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Человек может погибнуть, если ему вовремя не оказать помощь.Муравей Джек?прыгунРодственники муравьёв?бульдогов гораздо меньше, но тоже живут только в Австралии и жалят, удерживая жертву челюстями. Место укуса краснеет и отекает, иногда очень сильно, и состояние не приходит в норму по несколько дней. Согласно опросам, у 2–3% пострадавших была анафилаксия, которая угрожала жизни в половине случаев. За последние годы погибло несколько человек.СиафуЭти муравьи живут огромными колониями в Африке. Когда заканчивается пища, они гигантской марширующей массой кочуют на новое место. Такая колонна движется медленно, но яростно защищается от любых нападений или их угрозы. Так что лучше не оказываться у неё на пути, особенно тем, кто не может двигаться.Яд сиафу не очень опасен для людей. Но эти муравьи и так жалят редко. Вместо этого они кусают, оставляя после себя по две колотые раны от больших челюстей. Удалить последние очень трудно, поэтому некоторые племена используют их в качестве натуральных швов. Муравьёв заставляют кусать края раны, а потом отрывают, чтобы остались только челюсти.Армейский муравейПохож на сиафу, но обитает в Южной Америке и на юге Северной. Укусы также могут быть очень болезненными и зудящими из?за яда. К счастью, колонны Eciton burchellii двигаются медленно. Поэтому обычно встречи с ними легко избежать, если путь муравьёв не лежит через человеческие дома.Когда нужно обратиться к врачуКто бы вас ни покусал, нужно вызвать скорую и как можно скорее попасть к врачу, если наблюдаются судороги или проявления анафилаксии: затруднённое дыхание, боли в животе, бледность, потеря сознания. В больнице проведут противошоковое лечение, которое может спасти жизнь.Также медицинская помощь понадобится, если:укусов очень много;пострадал ребёнок, пожилой или человек с неврологическими нарушениями;поражённые места воспалились: появился гной и поднялась температура.Что можно сделать самостоятельно, если укусил муравейПервую помощь можно оказать своими силами (действия одинаковы для укусов разных видов насекомых). Для этого:Промойте ранки с мылом или просто прохладной водой.Охладите место укуса, например кубиком льда, чтобы уменьшить боль.Нанесите мазь с противоаллергическим действием. Например, на основе стероидов или антигистаминных средств.При необходимости примите безрецептурное обезболивающее на основе парацетамола или ибупрофена.Как защитить себя от укусов муравьёвЕсли вы собираетесь на природу, лучше заранее подготовиться:Перед путешествием узнайте об опасностях в месте отдыха, в том числе о муравьях и других насекомых. Так вы будете настороже и быстрее среагируете, если что?то пойдёт не так.Не стойте на муравейниках или на пути колонны муравьёв.Носите защитную одежду и обувь. Например, чтобы огненные муравьи не добрались до тела, в Техасе советуют надевать сапоги.Обрабатывайте одежду специальными спреями от насекомых.