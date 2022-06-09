Чем опасны укусы муравьёв и что с этим делать
Учёные считают, что у ос были те же предки, что и у муравьёв. Поэтому у 71% последних есть жало. С его помощью муравьи могут впрыскивать токсины, удерживаясь на жертве за счёт челюстей.
Состав ядов сильно различается у разных видов. В основе обычно муравьиная кислота и пептиды, разрушающие эритроциты и другие клетки, а также препятствующие передаче нервных импульсов. Это позволяет защищаться от хищников. Но в дикой природе основной враг муравья — другая колония. Так что яды возникали в процессе эволюции не как оружие против человека.
Поэтому гибель от укусов муравьёв чаще всего вызвана не токсинами, а сильнейшей аллергической реакцией — анафилаксией. Считается, что 50% белков муравьиного яда могут вызывать у людей аллергию.
Какие виды муравьёв опасны для человека
На постсоветском пространстве живут 260 видов муравьёв из 14 000 существующих в мире. Практически все из них безопасны для человека. Например, рыжие лесные кусают, но нет данных об анафилактическом шоке или смерти после встречи с ними. Поэтому в нашей культуре муравей — трудолюбивый работяга.
Но во время заграничных поездок вы можете столкнуться с его агрессивными собратьями, от которых ежегодно гибнут люди.
Красный огненный муравей
Этот вид 100 лет назад случайно завезли в США из Южной Америки. С тех пор муравьи расплодились в южных штатах и привели к смерти как минимум 80 человек.
Неприятная особенность Solenopsis invicta в том, что они зажимают жертву челюстями и жалят несколько раз подряд. На месте укусов появляются зудящие красные волдыри, в которые могут попадать микробы. Это приводит к воспалению. А яд иногда вызывает аллергическую реакцию.
У нас красных огненных муравьёв нет. Только изредка их случайно завозят путешественники.
Муравей?жнец Марикопы
В США обитает несколько видов жнецов, но Pogonomyrmex maricopa занимает особое положение. У него самый токсичный яд в мире среди насекомых. Всего 12 укусов могут убить большую крысу, а ужаленный человек будет испытывать сильную боль не менее 4 часов. Также может возникнуть аллергическая реакция и анафилаксия.
Хорошо только то, что эти насекомые не очень агрессивны и нападают редко. Люди обычно замечают муравейники из?за большого размера жнецов. Это позволяет обходить их стороной и не подвергать себя опасности.
Муравей?пуля
Эти насекомые обитают в Южной Америке. Пулями их называют из?за чрезвычайно болезненных укусов. На их месте возникает сильный отёк, рядом воспаляются лимфоузлы, учащается сердцебиение, появляется кровь в кале. Виновато в этом особое нервно?паралитическое вещество — понератоксин, которое может убить даже человека. Учёные подсчитали, что позвоночному достаточно 30 укусов на килограмм массы тела, чтобы погибнуть.
Муравей?бульдог
Также известный как муравей?бык, он может вырастать до 4 сантиметров в длину и живёт в Австралии. Там он хорошо известен своим агрессивным поведением и болезненными укусами.
Myrmecia gulosa захватывают жертву крупными челюстями и жалят, впрыскивая яд. Последний вызывает сильные аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Человек может погибнуть, если ему вовремя не оказать помощь.
Муравей Джек?прыгун
Родственники муравьёв?бульдогов гораздо меньше, но тоже живут только в Австралии и жалят, удерживая жертву челюстями. Место укуса краснеет и отекает, иногда очень сильно, и состояние не приходит в норму по несколько дней. Согласно опросам, у 2–3% пострадавших была анафилаксия, которая угрожала жизни в половине случаев. За последние годы погибло несколько человек.
Сиафу
Эти муравьи живут огромными колониями в Африке. Когда заканчивается пища, они гигантской марширующей массой кочуют на новое место. Такая колонна движется медленно, но яростно защищается от любых нападений или их угрозы. Так что лучше не оказываться у неё на пути, особенно тем, кто не может двигаться.
Яд сиафу не очень опасен для людей. Но эти муравьи и так жалят редко. Вместо этого они кусают, оставляя после себя по две колотые раны от больших челюстей. Удалить последние очень трудно, поэтому некоторые племена используют их в качестве натуральных швов. Муравьёв заставляют кусать края раны, а потом отрывают, чтобы остались только челюсти.
Армейский муравей
Похож на сиафу, но обитает в Южной Америке и на юге Северной. Укусы также могут быть очень болезненными и зудящими из?за яда. К счастью, колонны Eciton burchellii двигаются медленно. Поэтому обычно встречи с ними легко избежать, если путь муравьёв не лежит через человеческие дома.
Когда нужно обратиться к врачу
Кто бы вас ни покусал, нужно вызвать скорую и как можно скорее попасть к врачу, если наблюдаются судороги или проявления анафилаксии: затруднённое дыхание, боли в животе, бледность, потеря сознания. В больнице проведут противошоковое лечение, которое может спасти жизнь.
Также медицинская помощь понадобится, если:
укусов очень много;
пострадал ребёнок, пожилой или человек с неврологическими нарушениями;
поражённые места воспалились: появился гной и поднялась температура.
Что можно сделать самостоятельно, если укусил муравей
Первую помощь можно оказать своими силами (действия одинаковы для укусов разных видов насекомых). Для этого:
Промойте ранки с мылом или просто прохладной водой.
Охладите место укуса, например кубиком льда, чтобы уменьшить боль.
Нанесите мазь с противоаллергическим действием. Например, на основе стероидов или антигистаминных средств.
При необходимости примите безрецептурное обезболивающее на основе парацетамола или ибупрофена.
Как защитить себя от укусов муравьёв
Если вы собираетесь на природу, лучше заранее подготовиться:
Перед путешествием узнайте об опасностях в месте отдыха, в том числе о муравьях и других насекомых. Так вы будете настороже и быстрее среагируете, если что?то пойдёт не так.
Не стойте на муравейниках или на пути колонны муравьёв.
Носите защитную одежду и обувь. Например, чтобы огненные муравьи не добрались до тела, в Техасе советуют надевать сапоги.
Обрабатывайте одежду специальными спреями от насекомых.
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