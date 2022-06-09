Анорексия может изменять мозг

Крупное по масштабу исследование установило резкие изменения структуры мозга у людей, страдающих от анорексии. Изучением физиологии этих жертв расстройства питания занимались ученые из Университета Бата в Великобритании.Совместное исследование британских учёных с международными партнерами выявило ключевые различия в структуре мозга у людей с нервной анорексией и без неё. Это очень тяжёлое расстройство пищевого поведения и психического здоровья, от которого только в Великобритании страдает четверть миллиона человек в возрасте от 16 и старше. Среди характерных симптомов - острое желание человека снизить свой вес за счёт отказа практически от всей пищи.Для успешного лечения анорексии крайне важно разобраться с тем, почему она у некоторых людей появляется, а у других нет. Факторы расстройства известны, и теперь проведён обширный анализ сканов мозга пациентов со всего мира, который показал, что у жертв анорексии отмечается заметное сокращение трёх важнейших параметров мозга: толщины коры, подкорковых объёмов и площади поверхности коры.Уменьшение размера мозга является весьма значительным, поскольку известно, что оно вызывается потерей мозговых клеток или связей между ними. Получены одни из самых чётких подтверждений изменений мозга среди жертв анорексии. Более того, у людей с этим расстройством размер и форма мозга уменьшается в 2-4 раза больше чем у жертв депрессии, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью или обсессивно-компульсивного расстройства. Это самое значительное уменьшение мозга среди всех психических расстройств, известных на сегодняшний день.