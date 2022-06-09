5 проблем со здоровьем, в которых виноват дефицит витаминов
Рассказываем, какие проблемы со здоровьем могут указывать на дефицит тех или иных витаминов и микроэлементов (но помните: ни в коем случае не назначайте себе витамины и добавки самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с врачом).
Трещины и язвы во рту
Чего не хватает: витамина B12
Трещинки в уголках рта и небольшие язвы внутри ротовой полости могут говорить о недостатке витамина В12. Этот дефицит можно устранить, просто добавив в свой рацион больше яиц, мяса птицы и красного мяса. Но если ранки появляются часто и долго не проходят, обязательно обратитесь к врачу – это может ранним симптомом некоторых форм рака.
Усталость
Чего не хватает: витамина D
Постоянная усталость, которая не проходит, несмотря на достаточно длинный (более 8-9 часов) сон – почти гарантированный признак дефицита витамина D. Недостаток энергии, сонливость, упадок сил – все это сигнал того, что стоит проверить уровень «солнечного» витамина. Летом и весной достаточно просто чаще бывать на улице (мы получаем суточную норму витамина после 15-20 минут, проведенных на солнце), зимой и осенью стоит есть больше молочных продуктов, жирной рыбы, а также миндаля и грибов.
Синяки
Чего не хватает: витамина С
Слишком легко получаете синяки и повреждения на коже? Это может быть признаком нехватки витамина С, который активно участвует в выработке коллагена. Кроме того, когда мы переживаем сильный стресс, мы особенно быстро теряем витамин С – и потому можем испытывает его дефицит, даже если едим много продуктов, содержащих этот витамин. Так что если на ваших ногах и руках слишком много синяков, возможно, вам стоит есть больше капусты и апельсинов.
Судороги
Чего не хватает: магния или кальция
Магний и кальций играют важную роль в сокращении мышц, и если этих важных веществ не хватает, мы можем столкнуться с судорогами. Молочные продукты, бананы, авокадо и тыквенные семечки помогут восполнить дефицит.
Запор
Чего не хватает: клетчатки и магния
В норме кишечник должен опорожняться не реже, чем каждые 48 часов. Причин, по которым это не происходит, довольно много – от депрессии до эндокринных нарушений, но наиболее распространенная – постоянный дефицит клетчатки. Ежедневная норма для женщин составляет 25 грамм, а для мужчин – 38 грамм. Чтобы получать достаточно пищевых волокон, нужно есть много свежих овощей и фруктов, а также бобовых.
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