5 проблем со здоровьем, в которых виноват дефицит витаминов

Даже если вы стараетесь правильно, разнообразно и полноценно питаться, у вас все равно может образовываться дефицит тех или иных витаминов. Просто потому, что организм либо сам не может синтезировать те или иные витамины, либо потому, что для получения суточной дозы нужно съедать слишком много каких-то продуктов.Рассказываем, какие проблемы со здоровьем могут указывать на дефицит тех или иных витаминов и микроэлементов (но помните: ни в коем случае не назначайте себе витамины и добавки самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с врачом).Трещины и язвы во ртуЧего не хватает: витамина B12Трещинки в уголках рта и небольшие язвы внутри ротовой полости могут говорить о недостатке витамина В12. Этот дефицит можно устранить, просто добавив в свой рацион больше яиц, мяса птицы и красного мяса. Но если ранки появляются часто и долго не проходят, обязательно обратитесь к врачу – это может ранним симптомом некоторых форм рака.УсталостьЧего не хватает: витамина DПостоянная усталость, которая не проходит, несмотря на достаточно длинный (более 8-9 часов) сон – почти гарантированный признак дефицита витамина D. Недостаток энергии, сонливость, упадок сил – все это сигнал того, что стоит проверить уровень «солнечного» витамина. Летом и весной достаточно просто чаще бывать на улице (мы получаем суточную норму витамина после 15-20 минут, проведенных на солнце), зимой и осенью стоит есть больше молочных продуктов, жирной рыбы, а также миндаля и грибов.СинякиЧего не хватает: витамина ССлишком легко получаете синяки и повреждения на коже? Это может быть признаком нехватки витамина С, который активно участвует в выработке коллагена. Кроме того, когда мы переживаем сильный стресс, мы особенно быстро теряем витамин С – и потому можем испытывает его дефицит, даже если едим много продуктов, содержащих этот витамин. Так что если на ваших ногах и руках слишком много синяков, возможно, вам стоит есть больше капусты и апельсинов.СудорогиЧего не хватает: магния или кальцияМагний и кальций играют важную роль в сокращении мышц, и если этих важных веществ не хватает, мы можем столкнуться с судорогами. Молочные продукты, бананы, авокадо и тыквенные семечки помогут восполнить дефицит.ЗапорЧего не хватает: клетчатки и магнияВ норме кишечник должен опорожняться не реже, чем каждые 48 часов. Причин, по которым это не происходит, довольно много – от депрессии до эндокринных нарушений, но наиболее распространенная – постоянный дефицит клетчатки. Ежедневная норма для женщин составляет 25 грамм, а для мужчин – 38 грамм. Чтобы получать достаточно пищевых волокон, нужно есть много свежих овощей и фруктов, а также бобовых.