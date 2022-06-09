Частые кошмары могут быть признаком болезни Паркинсона

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Возникновение частых ночных кошмаров может быть ранним предупреждающим признаком грядущий болезни Паркинсона. К такому выводу пришли учёные из Университета Бирмингема.Если вы часто наблюдаете страшные сны, то это может быть ранним предвестником будущего тяжёлого неврологического расстройства - болезни Паркинсона. Ночные кошмары уже давно связывают с этим расстройством, особенно среди мужчин, но теперь исследователи впервые решили получить ответ на вопрос, являются ли эти симптомы предупреждением о наступлении болезни Паркинсона или следствием развития данного заболевания.Исследователи изучали здоровье 3 818 пожилых мужчин с типичным функционирование мозга в течение 12 лет авторы исследования обнаружили, что сталкивающиеся с частыми ночными кошмарами в два раза чаще в последствии становились жертвами болезни Паркинсона. Причём по большей части диагноз им ставился в течение следующих 5 лет после начала наблюдений. Результаты позволяют предположить, что пожилых людей нужно проверять на предмет возможного появления болезни Паркинсона, опрашивая по поводу содержания сновидений.Если другие симптомы паркинсонизма будут обнаружены на ранней стадии, то неврологи могут попробовать раннюю терапию, которая задержит развитие крайне неприятных проявлений недуга вроде треморов, ригидности и затруднений при ходьбе. Ранняя диагностика является одним из самых значительных вызовов при болезни Паркинсона, в большинстве случаев этот недуг диагностируют уже тогда, когда болезнь находится на поздней стадии, и ничего существенного сделать нельзя. К этому моменту человек теряет уже от 60% до 80% дофаминпроизводящих нейронов в мозге.