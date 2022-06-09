Терапевт Алексеева рассказала, кому нельзя пользоваться кондиционером
Даже если вы любите лето, жару и палящее солнце, то постоянно находиться в таких условиях — испытание не из легких. Офисы, квартиры и дома порой прогреваются до плюс 30-35 градусов, хорошо, если на улице есть ветерок. Можно открыть окна и двери, чтобы по помещению «прогулялся» сквозняк, немного его остудив. Но даже если на улице не сильно жарко, то в закрытых комнатах все равно может быть душно: начинает болеть голова, постоянно хочется пить, становится тяжело работать.
От жары и духоты прекрасно спасают кондиционеры. Достаточно лишь нажать на кнопку, подождать несколько минут, как офис или квартиру заполнит приятная прохлада.
Однако некоторым людям пользоваться кондиционером опасно — он может сильно навредить их здоровью, говорит терапевт Людмила Алексеева.
Так, ограничить свое времяпровождение под кондиционером нужно:
людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний;
людям, у которых диагностирован ревматоидный артрит;
тем, кто страдает от синусита.
Дело в том, что кондиционер может стать своеобразным триггером, спровоцировав обострение хронических заболеваний. Поэтому людям с больным сердцем, тем, у кого артрит или синусит, лучше отказаться от него или же использовать по минимуму.
Нужно следить, чтобы температура в комнате не падала ниже 23 градусов. Оптимальные показатели — это от 23 до 26 градусов. И еще одно правило: разница между температурой дома и на улице не должна превышать восьми градусов.
Также нужно с осторожностью пользоваться кондиционером людям, у которых:
есть аллергический ринит;
есть бронхиальная астма.
Длительная циркуляция воздуха увеличивает концентрацию аллергенов в помещении, поэтому человеку может стать хуже. Чтобы этого не произошло, людям с аллергией и астмой нужно использовать устройства с опцией увлажнения, пояснила Людмила Алексеева «Вечерней Москве».
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