Быстрорастущие бактерии уклоняются от антибиотиков

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Исследователи из Университета Эксетера в Великобритании установили, что некоторые бактерии с быстрой стадией роста могут избегать воздействия антибиотиков. А это требует большей их концентрации или повторного лечения.Быстрорастущие особи в бактериальных колониях проявляют намного более высокую экспрессию активных рибосом - частиц внутри клеток, синтезирующих белки. Бактериям это дает возможность уклоняться от накопления антибиотиков из категории макролидов. Тем самым эти микроорганизмы сопротивляются антибактериальной терапии и сохраняют свою патогенность. Полученные результаты можно использовать для разработки более высокоэффективных антибиотиков, которые будут учитывать выявленную стратегию выживания бактерий.Вызываемые бактериями инфекции способны провоцировать пищевые отравления, пневмонию, сепсис и другие тяжёлые болезни. Да, многие из них можно лечить с помощью антибиотиков, но в последние годы на нашей планете отмечается ярко выраженная проблема антибиотикорезистентности, которая связана с бесконтрольным применением этих лекарств. Во многих странах мира, включая и Россию, антибиотики можно приобретать без рецептов, и люди активно используют их при самолечении. А это приводит к тому, что бактерии обретают устойчивость перед лекарствами.Чтобы антибиотик победил бактерию, он должен дотянуться до своей клеточной мишени и иметь при этом концентрацию, достаточную для подавления её роста. А в быстрорастущих бактериальных колониях этого добиться получается не всегда. Именно поэтому устойчивость к антибиотикам продолжает угрожать всем ныне существующим жизнеспособным методам лечения.