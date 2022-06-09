Эндокринолог Павлова назвала 5 причин, почему таблетки могут не сработать

Даже вовремя установленный диагноз и назначенное лечение могут не дать нужного результата. Все потому, что лекарства просто не сработают.Конечно, причин, почему таблетки могут не приносить облегчения, может быть много. Эндокринолог Зухра Павлова назвала 5 самых распространенных из них — и связаны они как правило, с самим человеком, которому назначили лечение.Итак, какие ошибки чаще всего допускают пациенты.Вообще не принимают назначенные лекарстваПо словам Зухры Павловой, с таким подходом она часто сталкивается у своих пациентов.- По каким причинам? Почитали инструкцию, подружка (мама, муж), сказали что-то вроде «ты что, теперь на таблетки работать будешь?» или увидели цену на лекарства. Самое печальное, что люди потом пытаются обмануть врача, рассказывая, что они принимали препарат. Опытного врача долго обманывать не получится, анализы и личный осмотр все покажут, однако потерянного времени не вернешь. Если уж пришли лечиться — лечитесь, — пишет доктор в своем телеграм-канале.Принимают как «Бог на душу положит»При приеме любых лекарств важно соблюдать правильный режим — строго так, как рекомендовал врач. Эндокринолог также посоветовала пациентам всегда уточнять у лечащего врача, как себя вести, если по какой-то причине они пропустят прием лекарства. Некоторые препараты можно выпить сразу же, как заметите свою ошибку, а некоторые — нельзя.Не тем запиваютВместо воды, например, чаем, кофе, молоком или вообще алкоголем.- Чай-кофе-молоко свяжут активное вещество — прием окажется бесполезным. Про алкоголь и так понятно. Идеально запивать несколькими глотками воды комнатной температуры. Совсем не запивать не выход — лекарство может прилипнуть к пищеводу и вызвать серьезное раздражение, — советует эндокринолог.Принимают не в той дозировкеНапример, человеку становится легче и он решает самостоятельно снизить дозировку — выпить не целую таблетку, а половинку.- Это так не работает. Вообще разламывать таблетки на части не очень хорошая идея, лучше брать точную дозировку, — говорит доктор.Нарушают правила приемаНапример, надо принимать таблетки строго на голодный желудок — за 20 минут до еды, а некоторые пьют их прямо перед едой или сразу после. В этом случае, по словам Зухры Павловой, лекарство может оказаться бесполезным — большая часть его активного вещества просто не усвоится. И наоборот, некоторые препараты необходимо принимать только после сытного обеда.Жуют то, что надо глотать- Многие таблетки специально находятся в желудочно растворимой оболочке — им нельзя начинать реакцию в ротовой полости. По этой же причине не стоит разбирать капсулы. Форма подачи лекарства очень важна, не надо ее менять, — обращает внимание специалист.