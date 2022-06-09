Почему нельзя ходить «по-маленькому» чаще 4 раз в день — объясняет уролог

Если же вам захотелось в туалет ночью, терпите, насколько хватит сил. А лучше постарайтесь просто уснуть.Чем чаще вы бегаете в туалет, тем сильнее «балуете» свой мочевой пузырь — об этом говорят многие урологи. Он привыкает раньше времени посылать сигналы в мозг. И вам кажется, что вы сейчас лопнете, хотя на самом деле, могли бы терпеть и дольше.Уролог (Бостонская больница), эксперт дисфункции мышц тазового дна«Мочевой пузырь надо тренировать, — подчеркивает известный уролог Алисия Джеффри-Томас. — Если он привыкнет подавать сигналы слишком часто, вы не сможете сопротивляться желанию сходить „по-маленькому“ ночью. А это очень вредно».Ночные позывы на мочеиспускание называют никтурией (не путать с ночным энурезом). В норме их возникать не должно. Во-первых, это нарушает ваш сон, во-вторых, если такое повторяется каждую ночь, это симптом серьезного нарушения работы почек. Кроме того, по данным платформы The Sleep Foundation, у тех, кто ходит в туалет ночью выше риск упасть и повредить себе что-либо, а также у них чаще развивается депрессия.По словам уролога, ходить в туалет нужно не реже двух, но и не чаще трех-четырех раз в течение дня.«Минимум нужен для того, чтобы избежать нарушения мозговых сигналов, — говорит уролог. — А в среднем желание пописать не должно возникать чаще, чем раз в 3-4 часа. И в идеале, сходив „по-маленькому“ перед сном, вы не должны вставать в туалет ночью».Если вы понимаете, что не выдерживаете интервал, мочевой пузырь придется «воспитывать». Ведь если вы привыкли бегать в санузел по первому требованию, орган не успевает наполниться даже наполовину. В итоге он подает сигнал «паники», когда на самом деле у вас может быть еще полно времени и места в запасе.«Это ощущение похоже на нахлынувшую волну, — объясняет уролог. — Вот здесь должна вступать в игру техника подавления позывов. Наша цель „оседлать“ эту волну ощущения переполненности и не сдаваться, когда кажется, что уже очень надо. Если же вы сдадитесь на пике, организм не научится оказывать сопротивление и будет подавать сигналы ночью».Как тренировать мочевой пузырьСвести к минимуму употребление кофеина и вообще, уменьшить количество жидкости.Определить интервал походов в туалет. Не надо сразу ставить себе цель терпеть 4 часа. Посмотрите, как часто вы бегаете пописать сейчас и каждый раз увеличивайте время на 5-10 минут.Как только резко захотели в туалет (это называется императивный позыв), начинайте быстро сокращать мышцы таза, пока позыв не стихнет. Делать это надо сидя, в расслабленном состоянии.Укреплять мышцы тазового дня — делайте упражнения по их сокращению.Не ходить в туалет «на дорожку».