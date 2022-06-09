Если муж пьет: психиатр Рысин назвал 5 главных ошибок жены
Помните, с каких слов Лев Толстой начинает роман «Анна Каренина»? «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». У кого-то скандалы из-за не опущенного стульчака туалете, другие расходятся в мнении, как воспитывать детей, кто-то «ломает копья» из-за тещи или свекрови, у третьих — финансовые трудности.
А есть еще такие семьи, где муж — пьет. И это очень серьезная проблема. Как правило, женщины применяют весь арсенал средств, чтобы спасти мужчину от зависимости — угрожают, умоляют, прячут деньги и бутылки, пытаются «причинить добро».
Психологи и нарколог объяснили, почему люди ищут утешение «на дне бутылки» и какие главные ошибки совершают их партнеры.
«Виновата ли я, что муж пьет?»
- Алкоголь — это один из способов обезболивания. Обезболивающие требуется, когда человек не справляется с болью. В данном случае речь о боли психологической. Эмоции, с которыми человек не может справиться, требуют употребления алкоголя, — объясняет психолог Олег Захарченко. — Поведение одного из партнеров может вызывать дискомфортные эмоции, но это не значит, что в этом однозначно виноват партнер. У пьющего супруга присутствует сенсибилизация — повышенная готовность реагировать на самые незначительные модели поведения, вызывающие эмоциональный дискомфорт. Поэтому необходимо изучить, какие дискомфортные эмоции доминируют в жизни пьющего человека.
Надо понимать, что развитию алкоголизма служит, прежде всего, неблагоприятный детский опыт — психотравмы и стрессы, перенесенные в детстве. Справиться с этим можно, отработав психотравмирующие ситуации с психологом — переработать дискомфортные эмоции, найти новый смысл и цели, взять ответственность за свою жизнь. Это способствует избавлению от алкогольной зависимости.
Решение человек должен принимать сам
- Решить проблему алкоголизма может только сам человек, конечно если захочет решать. Женщина или мужчина, которые будут упорно лезть в болезненную тему, в ответ получат агрессию и отдаление, а стало быть еще больший уход в состояние, — говорит мужской психолог Алена Арлеанская. — Во всей истории с алкоголизмом главное — понимать жене или мужу, что жизнь другого человека против его воли изменить нельзя, можно только поддержать путь к освобождению через осознание проблемы самим пьющим и желание жить дальше.
Что я делаю неправильно
- Проблемы пьющего мужа распространяются и на их жен, делая их созависимыми, — признает нарколог, психиатр Евгений Рысин. — Проблема эта крайне сложная и требует долгого обсуждения. Но остановимся на тех вещах, которые категорически нельзя делать тем, кто живет с зависимым от алкоголя партнером. Касается это как жен пьющих мужчин, так и мужей, чьи жены употребляют спиртное без меры.
5 главных ошибок женщины, у которой пьет муж
Легковерие
- Люди, страдающие алкогольной зависимостью патологически лживы, — говорит Евгений Рысин. — И это не результат их «испорченности» или дурного воспитания. Это один из симптомов зависимости от алкоголя. Порой и сам пьющий человек верит, что может начать жизнь сначала — переписать с чистого листа, вдруг резко измениться «с понедельника»… Заверениям не верьте, стройте свою тактику самостоятельно.
Угроза ничем не подкрепленными санкциями
- Ничем не подкрепленные угрозы — не кормить, не обстирывать, не заботиться и так далее — сводят на нет всякое значение ваших слов. Пьющий убеждается в своей безнаказанности и позволяет себе еще более наглое поведение, — предупреждает психиатр-нарколог.
Попытка унизить или оскорбить
- Такое поведение жены крайне непродуктивно, — считает Евгений Рысин. — Кроме озлобления и желания поступать назло, такие высказывания ни к чему привести не могут. И правило непреложное: никогда не пытайтесь «воспитывать» человека, находящегося в состоянии опьянения — так дело может дойти и до рукоприкладства!
Страх сказать правду и испугать
- Не бойтесь испугать пьющего человека примерами тяжких последствий алкоголизации, — обращает внимание эксперт. — И, если истории, связанные со знаменитостями, ушедшими из жизни по причине злоупотребления спиртным, могут восприниматься отвлечённо, то не стесняйтесь приводить примеры людей, хорошо знакомых вашему супругу. У такой информации больше шансов воздействовать на вашего домашнего пьяницу.
Ложный стыд
- Стыдно, что дома есть зависимый от алкоголя? Стыдно поделиться этим с близкими? Да, пожалуй, непросто, — признает врач. — Но умалчивание проблемы, «герметизация» ее, приводит к абсолютному тупику. Самостоятельные интуитивные попытки действовать крайне редко оказываются результативными. Чаще — наоборот. Проблема, загнанная внутрь, становится абсолютно неразрешимой. И здесь есть оптимальное решение: общаться с людьми, которые профессионально владеют этой проблематикой, то есть, с врачом-наркологом.
Ошибки — те же и для мужчин. Поменяйте роли в описанных ситуациях на пьющую жену и мужа, пытающегося помочь ей встать на ноги, — все будет подчиняться тем же закономерностям.
Стоит ли сохранять брак, если муж или жена пьет?
- Прежде чем решаться на кардинальные шаги в своей жизни, стоит обратить внимание на причину происходящего, — рассказывает психолог Татьяна Клишина. — В отношения и тем более брак всегда притягиваются люди со схожим внутреннем состоянием. Просто разорвав официально отношения с партнером, не получится остановить причинно-следственные связи, которые резонируют с вашим внутренним состоянием.
Следующий партнер может стать подобием предыдущего, сменятся лишь декорации и персонаж.
Подумайте о себе
- Женщине, у которой пьет муж, и мужчине, страдающего от запоев жены, стоит посмотреть на самих себя — от чего зависите вы, к чему приклеены ментально, а может быть и физически, без чего жизнь кажется невыносимой, что вы хотите обязательно контролировать или — кого? Скорее всего, ваш партнер отражает ваши темы через своё пристрастие к алкоголю, — считает психолог. — Чаще всего, это — зацепки за правильность, стабильность, в том числе финансовую, долженствование другого человека перед вами, чужая ответственность, непринятие ненормальности и хаотичности самой жизни.
Кроме того, употребление алкоголя — это еще и способ расслабиться. Рядом с напряженной, затянутой в правила и долженствования женщиной, мужчина не находит места для отдыха и перезагрузки между социальными и рабочими сражениями. И он сбегает в выпивку, чтобы разрядиться и разрядить обстановку, хотя этот способ весьма токсичен. Некоторые выбирают рыбалку или любовницу, но суть на самом деле одна. Поэтому задумайтесь — а как релаксируете вы? Какие способы знаете, и не висит ли в подсознании страх, что расслабление — это опасная потеря контроля?
Конечно, не обязательно оставаться в отношениях, чтобы разобраться со своими внутренними психологическими проблемами, особенно, если жизнь вместе становится опасной, а назревающие эмоции перекрывают вам возможность слышать самого себя. Разойдитесь. Найдите специалиста по душе и вместе разберитесь — но ради себя, а не ради возобновления отношений или изменения партнера.
Когда тумблер переключится внутри вас, тогда либо партнер изменится сам, либо придет другой, не повторяющий сценарий предыдущей истории отношений.
Психолог не рекомендует разбирать семейную проблему с друзьями, жаловаться на мужа коллегам, ругать партнера и обвинять судьбу.
- Выговориться, прожить злость и накопившуюся обиду — да, но не более, — говорит Татьяна Клишина. — Иначе вы скатываетесь в усугубление ситуации, чужие паттерны и решения, взятые с потолка. Вы же не станете брать советы по варке борща у сантехника? Для каждого вопроса существует профессиональный помощник. И в данном случае, для вас это психолог, а не нарколог для вашего партнера. Займитесь собой.
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