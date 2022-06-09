Если муж пьет: психиатр Рысин назвал 5 главных ошибок жены

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Виновата ли женщина в том, что ее муж — пьяница и алкоголик? Какие ошибки делают жены пьющих супругов? Надо ли разводиться, если мужчина зависим от спиртного? На эту непростую тему «Доктор Питер» поговорил с психиатром-наркологом и психологами.Помните, с каких слов Лев Толстой начинает роман «Анна Каренина»? «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». У кого-то скандалы из-за не опущенного стульчака туалете, другие расходятся в мнении, как воспитывать детей, кто-то «ломает копья» из-за тещи или свекрови, у третьих — финансовые трудности.А есть еще такие семьи, где муж — пьет. И это очень серьезная проблема. Как правило, женщины применяют весь арсенал средств, чтобы спасти мужчину от зависимости — угрожают, умоляют, прячут деньги и бутылки, пытаются «причинить добро».Психологи и нарколог объяснили, почему люди ищут утешение «на дне бутылки» и какие главные ошибки совершают их партнеры.«Виновата ли я, что муж пьет?»- Алкоголь — это один из способов обезболивания. Обезболивающие требуется, когда человек не справляется с болью. В данном случае речь о боли психологической. Эмоции, с которыми человек не может справиться, требуют употребления алкоголя, — объясняет психолог Олег Захарченко. — Поведение одного из партнеров может вызывать дискомфортные эмоции, но это не значит, что в этом однозначно виноват партнер. У пьющего супруга присутствует сенсибилизация — повышенная готовность реагировать на самые незначительные модели поведения, вызывающие эмоциональный дискомфорт. Поэтому необходимо изучить, какие дискомфортные эмоции доминируют в жизни пьющего человека.Надо понимать, что развитию алкоголизма служит, прежде всего, неблагоприятный детский опыт — психотравмы и стрессы, перенесенные в детстве. Справиться с этим можно, отработав психотравмирующие ситуации с психологом — переработать дискомфортные эмоции, найти новый смысл и цели, взять ответственность за свою жизнь. Это способствует избавлению от алкогольной зависимости.Решение человек должен принимать сам- Решить проблему алкоголизма может только сам человек, конечно если захочет решать. Женщина или мужчина, которые будут упорно лезть в болезненную тему, в ответ получат агрессию и отдаление, а стало быть еще больший уход в состояние, — говорит мужской психолог Алена Арлеанская. — Во всей истории с алкоголизмом главное — понимать жене или мужу, что жизнь другого человека против его воли изменить нельзя, можно только поддержать путь к освобождению через осознание проблемы самим пьющим и желание жить дальше.Что я делаю неправильно- Проблемы пьющего мужа распространяются и на их жен, делая их созависимыми, — признает нарколог, психиатр Евгений Рысин. — Проблема эта крайне сложная и требует долгого обсуждения. Но остановимся на тех вещах, которые категорически нельзя делать тем, кто живет с зависимым от алкоголя партнером. Касается это как жен пьющих мужчин, так и мужей, чьи жены употребляют спиртное без меры.5 главных ошибок женщины, у которой пьет мужЛегковерие- Люди, страдающие алкогольной зависимостью патологически лживы, — говорит Евгений Рысин. — И это не результат их «испорченности» или дурного воспитания. Это один из симптомов зависимости от алкоголя. Порой и сам пьющий человек верит, что может начать жизнь сначала — переписать с чистого листа, вдруг резко измениться «с понедельника»… Заверениям не верьте, стройте свою тактику самостоятельно.Угроза ничем не подкрепленными санкциями- Ничем не подкрепленные угрозы — не кормить, не обстирывать, не заботиться и так далее — сводят на нет всякое значение ваших слов. Пьющий убеждается в своей безнаказанности и позволяет себе еще более наглое поведение, — предупреждает психиатр-нарколог.Попытка унизить или оскорбить- Такое поведение жены крайне непродуктивно, — считает Евгений Рысин. — Кроме озлобления и желания поступать назло, такие высказывания ни к чему привести не могут. И правило непреложное: никогда не пытайтесь «воспитывать» человека, находящегося в состоянии опьянения — так дело может дойти и до рукоприкладства!Страх сказать правду и испугать- Не бойтесь испугать пьющего человека примерами тяжких последствий алкоголизации, — обращает внимание эксперт. — И, если истории, связанные со знаменитостями, ушедшими из жизни по причине злоупотребления спиртным, могут восприниматься отвлечённо, то не стесняйтесь приводить примеры людей, хорошо знакомых вашему супругу. У такой информации больше шансов воздействовать на вашего домашнего пьяницу.Ложный стыд- Стыдно, что дома есть зависимый от алкоголя? Стыдно поделиться этим с близкими? Да, пожалуй, непросто, — признает врач. — Но умалчивание проблемы, «герметизация» ее, приводит к абсолютному тупику. Самостоятельные интуитивные попытки действовать крайне редко оказываются результативными. Чаще — наоборот. Проблема, загнанная внутрь, становится абсолютно неразрешимой. И здесь есть оптимальное решение: общаться с людьми, которые профессионально владеют этой проблематикой, то есть, с врачом-наркологом.Ошибки — те же и для мужчин. Поменяйте роли в описанных ситуациях на пьющую жену и мужа, пытающегося помочь ей встать на ноги, — все будет подчиняться тем же закономерностям.Стоит ли сохранять брак, если муж или жена пьет?- Прежде чем решаться на кардинальные шаги в своей жизни, стоит обратить внимание на причину происходящего, — рассказывает психолог Татьяна Клишина. — В отношения и тем более брак всегда притягиваются люди со схожим внутреннем состоянием. Просто разорвав официально отношения с партнером, не получится остановить причинно-следственные связи, которые резонируют с вашим внутренним состоянием.Следующий партнер может стать подобием предыдущего, сменятся лишь декорации и персонаж.Подумайте о себе- Женщине, у которой пьет муж, и мужчине, страдающего от запоев жены, стоит посмотреть на самих себя — от чего зависите вы, к чему приклеены ментально, а может быть и физически, без чего жизнь кажется невыносимой, что вы хотите обязательно контролировать или — кого? Скорее всего, ваш партнер отражает ваши темы через своё пристрастие к алкоголю, — считает психолог. — Чаще всего, это — зацепки за правильность, стабильность, в том числе финансовую, долженствование другого человека перед вами, чужая ответственность, непринятие ненормальности и хаотичности самой жизни.Кроме того, употребление алкоголя — это еще и способ расслабиться. Рядом с напряженной, затянутой в правила и долженствования женщиной, мужчина не находит места для отдыха и перезагрузки между социальными и рабочими сражениями. И он сбегает в выпивку, чтобы разрядиться и разрядить обстановку, хотя этот способ весьма токсичен. Некоторые выбирают рыбалку или любовницу, но суть на самом деле одна. Поэтому задумайтесь — а как релаксируете вы? Какие способы знаете, и не висит ли в подсознании страх, что расслабление — это опасная потеря контроля?Конечно, не обязательно оставаться в отношениях, чтобы разобраться со своими внутренними психологическими проблемами, особенно, если жизнь вместе становится опасной, а назревающие эмоции перекрывают вам возможность слышать самого себя. Разойдитесь. Найдите специалиста по душе и вместе разберитесь — но ради себя, а не ради возобновления отношений или изменения партнера.Когда тумблер переключится внутри вас, тогда либо партнер изменится сам, либо придет другой, не повторяющий сценарий предыдущей истории отношений.Психолог не рекомендует разбирать семейную проблему с друзьями, жаловаться на мужа коллегам, ругать партнера и обвинять судьбу.- Выговориться, прожить злость и накопившуюся обиду — да, но не более, — говорит Татьяна Клишина. — Иначе вы скатываетесь в усугубление ситуации, чужие паттерны и решения, взятые с потолка. Вы же не станете брать советы по варке борща у сантехника? Для каждого вопроса существует профессиональный помощник. И в данном случае, для вас это психолог, а не нарколог для вашего партнера. Займитесь собой.