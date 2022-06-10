Биохимик Кулешова сообщила, как нужно поддерживать питьевой режим летом

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Эксперт-биохимик Мария Кулешова: летом организму необходимо больше жидкости, но утолять жажду чаем или кофе не следует.В интервью Кулешова сообщила, как нужно поддерживать питьевой режим летом. Специалист заметила, что объем воды, в котором организм нуждается летом, может доходить до четырех-шести литров за сутки (значение имеет вес человека). Увеличенное потребление воды летом объясняется тем, что в жаркий сезон организм теряет влагу гораздо интенсивнее. Эксперт подчеркнула: нельзя допускать, чтобы тело испытывало нехватку воды.«Если тело лишиться 4% влаги, его работоспособность упадет на 20–30%. Еще больший дефицит воды чреват трудностями с концентрацией внимания, головной болью и сонливостью. Потеря 10% воды может быть опасна для жизни», - сообщила Кузнецова.Биохимик констатировала: важно выбирать правильные напитки для утоления жажды и поддержания водного баланса в организме. Когда человек пьет жарким летним днем чай (черный), кофе или соки, он тоже пополняет запасы жидкости, но вместе с тем в его организм поступают сахар, кофеин, таурин. В результате возрастают нагрузки на почки и сердце, которым без того приходится в функционировать в жару с напряжением.Специалист убеждена: лучше чистой питьевой воды напитка летом нет. Подходит даже водопроводная вода, прошедшая фильтрацию.«Минеральная вода не рекомендуется, так как ее употребление грозит отложением лишних солей», - добавила Кузнецова.Также биохимик советует реже пить воду, хранящуюся в пластиковых емкостях, поскольку вместе с ней в организм проникают микрочастицы пластика.