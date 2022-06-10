Как лучше пить кофе в жару: объясняет врач

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

От употребления кофе в жаркий летний день отказываться не обязательно, но его количество должно быть умеренным, заявил врач Андрей Тяжельников.Довольно часто можно услышать о том, что от кофе в жаркий летний день лучше отказаться. Данный напиток обладает стимулирующим эффектом, что может оказаться некомфортным для организма, которому приходиться тратить ресурсы на приспособление к существованию в условиях повышенной температуры воздуха.Но Тяжельников объяснил в интервью, что люди, которые хорошо переносят кофе, любят его и пьют с удовольствием, могут позволить себе этот напиток даже в жаркую летнюю погоду.«Если вы любитель кофе, то отказываться от одной–двух порций в день не стоит. Нужно только помнить, что это не тот напиток, который утоляет жажду», - заметил врач.Тяжельников поделился советами, как лучше пить кофе в жару.Кофе стимулирует выведение жидкости, поэтому, выпивая чашку кофе, следует после нее также выпить воды.Следует следить за реакциями на выпитый кофе – могут возникнуть тахикардия, тремор, общее неприятное состояние, вызванное учащенным сердцебиением. Если они возникают, нужно отказаться от напитка или снизить его дозу.Не следует пить кофе с сахаром и сладкими добавками.Важно не злоупотреблять кофеином.«Кофеин обладает возбуждающим действием, а так как жаркая погода заставляет сосуды и сердце работать в усиленном режиме, то чрезмерное употребление кофе окажет на них дополнительную нагрузку», - объяснил эксперт.