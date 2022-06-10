Как лучше пить кофе в жару: объясняет врач
Довольно часто можно услышать о том, что от кофе в жаркий летний день лучше отказаться. Данный напиток обладает стимулирующим эффектом, что может оказаться некомфортным для организма, которому приходиться тратить ресурсы на приспособление к существованию в условиях повышенной температуры воздуха.
Но Тяжельников объяснил в интервью, что люди, которые хорошо переносят кофе, любят его и пьют с удовольствием, могут позволить себе этот напиток даже в жаркую летнюю погоду.
«Если вы любитель кофе, то отказываться от одной–двух порций в день не стоит. Нужно только помнить, что это не тот напиток, который утоляет жажду», - заметил врач.
Тяжельников поделился советами, как лучше пить кофе в жару.
Кофе стимулирует выведение жидкости, поэтому, выпивая чашку кофе, следует после нее также выпить воды.
Следует следить за реакциями на выпитый кофе – могут возникнуть тахикардия, тремор, общее неприятное состояние, вызванное учащенным сердцебиением. Если они возникают, нужно отказаться от напитка или снизить его дозу.
Не следует пить кофе с сахаром и сладкими добавками.
Важно не злоупотреблять кофеином.
«Кофеин обладает возбуждающим действием, а так как жаркая погода заставляет сосуды и сердце работать в усиленном режиме, то чрезмерное употребление кофе окажет на них дополнительную нагрузку», - объяснил эксперт.
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