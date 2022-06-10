Ученые университета Ватерлоо рассказали об опасности ибупрофена для гипертоников

По словам исследователей, это популярное обезболивающее может спровоцировать необратимые повреждения почек — если принимать его бездумно.Ибупрофен — одно из самых известных и популярных на территории нашей страны обезболивающих средств. Он есть почти в каждой аптечке, из-за чего многие забывают о том, что это все-таки лекарство, которое не нужно глотать в огромных количествах при малейшем недомогании. Ибупрофен вообще не столь безобиден, как кажется.Так, ученые выяснили: если смешать ибупрофен с некоторыми другими медикаментами, есть риск заработать необратимое повреждение почек.Тройной удар по почкамКак установили канадские исследователи, ибупрофен ни в коем случае нельзя смешивать с диуретиками (мочегонными препаратами) и ингибиторами ренин-ангиотензиновой системы.Обычно эти препараты назначают в качестве комбинированной терапии людям с высоким давлением.Ученые из университета Ватерлоо решили с помощью компьютера проверить, как эти медикаменты взаимодействуют с ибупрофеном, и как такая смесь влияет на состояние почек. Оказалось, что в ряде случаев сочетание этих лекарств может вызвать острое повреждение почек, порой необратимое.Как отмечает профессор прикладной математики из университета Ватерлоо и участник исследовательской программы Canada 150 Research Chair по математической биологии и медицине Анита Лейтон, результаты исследования не означают, что у каждого, кто сочетает эти препараты, обязательно будут проблемы со здоровьем почек. Однако более ответственно относится к приему лекарств все-таки стоит.Дело в том, объясняет Лейтон, что все мочегонные заставляют наш организм избавляться от лишней воды, что может стать причиной обезвоживания. Получается, что сочетание ингибитора РАС, диуретиков и ибупрофена — это тройной удар по почкам. Так что если вы лечитесь от гипертонии, имеет смысл заменить ибупрофен другим обезболивающим.Кому еще стоит быть осторожней с ибупрофеномИбупрофен также может быть опасен и при других обстоятельствах. Сотрудники Национальной службы здравоохранения Англии советуют быть особенно аккуратным с этим препаратом и предупредить своего терапевта в случае, если;У вас было желудочное кровотечение после приема каких-либо нестероидных противовоспалительных препаратов или вы сталкивались с такими кровотечениями более одного раза;Вы страдаете от сердечной, почечной или печеночной недостаточности в тяжелой форме;Вы пытаетесь зачать ребенка;У вас проблемы с высоким давлением;Вы перенесли инсульт;У вас есть болезни почек или печени;Вы страдаете от астмы или аллергии;У вас диагностированы болезнь Крона или язвенный колит;Вам больше 65 лет: в этом возрасте препарат повышает риск язвы желудка;Вы подхватили «ветрянку» или опоясывающий лишай.