Натуральная жвачка: гастроэнтеролог рассказала о пользе мастиковой смолы

Гастроэнтеролог-диетолог Яна Прудникова рассказала о том, что такое мастиковая смола и чем она полезна.Мастиковая смола — абсолютно натуральный продукт, который получают из фисташкового дерева. Традиционно ее применяют в кулинарии. Например, при изготовлении любимого многими рахат-лукума, ликеров и даже жевательной резинки.«В сфере медицины мастиковая смола только начинает обретать популярность. Она обладает множеством полезных действий», — говорит эксперт.Например, мастиковая смола может помочь при болях в животе и изжоге. Но не сразу, а при приеме курсом не менее трех недель.Бактерицидный эффект мастиковая смола показала и при лечении хеликобактера. Средство применялось в комплексе с основной терапией.При воспалительных заболеваниях кишечника применение мастиковой смолы также дало хороший эффект — в анализах снижался С-реактивный белок, что говорило о снижении воспаления.Кроме того, мастиковая смола положительно влияет на снижение уровня холестерина и глюкозы в крови.Эксперт отмечает, что безусловно не стоит принимать мастиковую смолу в качестве основного и единственного лекарственного препарата. В этом случае она вряд ли даст ожидаемый эффект. Однако в комплексе с основными препаратами мастиковая смола показывает очень хорошие результаты.Принимать ее можно и в качестве профилактики. К слову, если использовать мастику вместо жевательной резинки, она снимает воспаления в ротовой полости.Чтобы избежать возможных побочных эффектов, эксперт рекомендует начинать с применения минимально возможной дозы, постепенно ее увеличивая при отсутствии противопоказаний.