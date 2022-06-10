Врач Королева сообщила, что мороженое способствует старению

Слишком частое поедание мороженого может посодействовать раннему старению организма, утверждает врач-диетолог, профессор Маргарита Королева.Королева рассказала в интервью, как организму может навредить мороженое.«Чрезмерное употребление мороженого может привести к избытку веса и инсулинорезистентности, что способствует преждевременному старению организма человека», - заметила доктор медицинских наук.Развитие инсулинорезистентности означает, что клетки организма теряют чувствительность к инсулину – гормону, который обеспечивает поступление к ним сахара после еды. При таком нарушении в крови наблюдается высокое содержание сахара, у человека может быть предиабет или диабет. Инсулинорезистентность является опасным состоянием, поскольку повышающийся из-за нее уровень сахара в крови влияет на работу практически всех органов. К ее возникновению обычно ведут колебания уровня сахара в крови. По словам Королевой, такие колебания и характерные метаболические изменения могут происходить у тех, кто слишком часто есть мороженое.«Инсулинорезистентность – это преждевременное старение организма, а лучшим продуктом для запуска этого процесса является мороженое», - поделилась мнением врач.Лакомиться мороженым Маргарита Королева посоветовала один раз в неделю. Лучшее время для этого – между приемами пищи.