Названы главные опасности белого риса

Рис - один из самых популярных продуктов питания не только в России, но и в мире. Однако он не лишен некоторых опасностей для здоровья.Увеличивает риск диабетаГликемический индекс (ГИ) — показатель того, насколько быстро тело превращает углеводы в сахара, которые могут быть усвоены. Продукты с низким ГИ кажутся более полезными для людей с диабетом второго типа , поскольку они вызывают медленное, но неуклонное повышение уровня сахара в крови. Продукты с более высоким ГИ могут вызывать быстрое повышение уровня сахара в крови, а у белого риса индекс равен 64 - он быстрее превращается в сахар в крови, чем коричневый рис.Повышает риск метаболического синдромаТермин «метаболический синдром» относится к группе факторов риска, которые могут увеличить риск развития проблем со здоровьем, таких как болезни сердца, диабет второго типа и инсульт. Согласно исследованию, люди, которые регулярно потребляют большое количество белого риса, имеют более высокий риск развития метаболического синдрома. Однако связь между ним и сердечными заболеваниями до сих пор неизвестна.Связан с набором весаБелый рис часто связывают с нежелательным увеличением веса. Поскольку он считается рафинированным зерном и лишен отрубей и зародышей, белый рис считается неподходящим для людей, пытающихся похудеть. В то время как многие исследования связывают диеты из рафинированного зерна с ожирением и увеличением веса, когда дело доходит до белого риса, данные неоднозначны. Белый рис не является ни вредным, ни полезным для похудения. Однако было доказано, что диеты, богатые цельными зернами, такими как коричневый рис, усиливают потерю веса и помогают более стабильно поддерживать здоровый вес тела.Может увеличить риск ракаРис, загрязненный мышьяком, выращивают в некоторых частях мира. Рис поглощает мышьяк с большей скоростью, чем большинство других пищевых культур. Когда почва или источники воды загрязнены мышьяком, это становится серьезной проблемой. Несколько исследований связывают отравление мышьяком с повышенным риском развития рака, сердечных заболеваний и диабета второго типа. Это также вредно для нервов и может ухудшить работу мозга.