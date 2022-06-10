Невролог рассказал, почему летом болит голова

Невролог Павел Хорошев раскрыл причину головных болей летом.По словам эксперта, в большинстве случаев голова может болеть из-за нехватки жидкости в организме. В жару усиливается потоотделение, и многие люди не успевают восполнять дефицит."Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет"Недостаток воды провоцирует ухудшение кровоснабжения мозга, из-за которого и начине болеть голова. Для того, чтобы не беспокоили неприятные ощущения, он посоветовал выпивать 2-2,5 литра воды в день.Однако если у человека есть заболевания сердца или почек, такое количество воды ему противопоказано. В таком случае нужно консультироваться с врачом.