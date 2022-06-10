Названы шесть ошибок, которые часто совершаются при употреблении воды

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Слишком активное питье воды способствует вымыванию электролитов и нехватке натрия, констатирует эксперт.Диетологом Ириной Строгой были названы несколько ошибок, которые часто совершаются при употреблении воды.Слишком много. В интервью медик заметила, что летом советы по обязательному питью воды в течение дня звучат с новой силой. Иногда называются конкретные цифры, из которых следует, что пить воды нужно значительно больше.«При употреблении большего количества жидкости из организма человека вымываются запасы электролитов, в крови может возникнуть нехватка натрия», - предупредила Строгая.По словам эксперта, такой дисбаланс может негативно повлиять на самочувствие, многие процессы в организме. Диетолог считает, что нужно употреблять столько воды, сколько требует организма и его чувство жажды. Если есть склонность к образованию камней в почках, следует выпивать минимум 2,5 литра.Однократный прием большого количества. Эксперт советует не совершать подобной ошибки и не употреблять сразу большую порцию жидкости.«При поступлении внутрь большого количества воды за короткий срок человек может столкнуться с отеком. Дело в том, что натрий начинает проникать в клетку чересчур быстро. В результате можно наблюдать образование вне клетки дефицита, развитие дисбаланса», - объяснила Строгая.Утолять жажду напитками. Если возникает чувство жажды, сухости во рту, то пить лучше обычную воду – не чай, кофе или тем более сладкие напитки, соки. Чай и кофе лишь усиливают выведение влаги из организма, сладкие напитки провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови.Пить во время еды. Медик считает это ошибкой, поскольку происходит разбавление соляной кислоты в желудке, которое ухудшает процесс переваривания. По мнению Строгой, предпочтительнее пить воду за полчаса до еды или уже после приема пищи.Питье холодной воды. Специалист говорит, что холодная жидкость может негативно влиять на функции блуждающего нерва, последствием чего станет ухудшение пищеварения.Вода из-под крана. Ее употребления является опасной для здоровья ошибкой, медик не рекомендует питье такой воды.«Водопроводная вода содержит в себе фтор, наночастицы пластика, хлор и прочие вещества, негативно сказывающиеся на гормонах, фертильности, головном мозге», - предупредила диетолог.