Диабет и инфаркт могут привести к старческому слабоумию

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Наличие диабета, перенесённые инфаркты и инсульты в три раза повышают риск развития старческого слабоумия, даже по сравнению с наследственной вероятностью этого недуга. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета.С каждым годом всё большее количество людей становятся жертвами деменции, что связано с увеличением общей продолжительности жизни. Болезнь по-прежнему остаётся неизлечимой, нет лекарств, способных даже замедлить её развитие. В этой связи особую актуальность занимают вопросы профилактики. Ученых интересует, существуют ли факторы, предрасполагающие к развитию старческого слабоумия, помимо собственно генетики, которая уже хорошо изучена. И вот новое исследование оксфордских учёных продемонстрировало, что они имеются.Наличие диабета, как установлено, делает человека более предрасположены к деменции, чем даже плохая наследственность. Кроме того, перенесённые инфаркты и инсульты представляют для человека приблизительно такую же угрозу деменции. Получены убедительные подтверждения того, что всё, что полезно для сердца человека, также представляет пользу и для его мозга.Эти выводы являются результатом анализа состояния здоровья более 200 000 жителей Великобритании. И это ещё одно доказательство важности здорового образа жизни, а особенно правильного питания. Десятки других исследований связывали плохое здоровье сердца с деменцией, от которой только на территории Туманного Альбиона страдает свыше миллиона человек, а в США более 6,5 млн. Новое исследование является одним из самых крупных по масштабу, которое изучило эту связь.