Ученые нашли способ предсказывать деменцию за 7 лет до ее начала

Как выяснили ирландские исследователи, риск деменции можно определить по биомаркеру — уровню определенного белка в крови. И сделать это можно еще до появления проблем с памятью и перемен в поведении.Исследователи Национального университета Ирландии в Голуэе и Бостонского университета определили биомаркер крови, по которому можно идентифицировать людей с высоким риском развития деменции. Причем даже за несколько лет до появления первых симптомов. У них повышается в крови уровень белка P-tau181, связанного с развитием болезни Альцгеймера. По мнению ученых, этот метод потенциально можно использовать для скрининга среди людей среднего и старшего возраста, чтобы выявлять риск развития слабоумия.Авторы работы измерили уровни этого белка и еще двух биомаркеров в крови 52 взрослых, у которых к тому моменту не было никаких когнитивных нарушений. Спустя в среднем 7 лет все они прошли специализированное ПЭТ-сканирование головного мозга. Сравнение результатов показало, что повышенный уровень P-tau181 в крови был связан с бОльшим накоплением бета-амилоида (считается основной причиной болезни Альцгеймера) в мозге. По двум другим биомаркерам такой сильной связи с бета-амилоидом при сканировании мозга ученые не заметили. Об этом пишет Science Daily со ссылкой на результаты, опубликованные в The Journal of Alzheimer's Disease.По словам исследователей, измерение уровня белка P-tau181 в крови может быть использовано не только для скрининга населения, но и для клинических испытаний новых методов лечения деменции на самых ранних стадиях, когда велики шансы предотвратить прогрессирование болезни.Другие признакиИсследователи Бостонского университета недавно выяснили, что лобно-височную деменцию может выдавать внезапная сильная тяга к сладкому, а точнее, к шоколаду, тортам и пирожным. По словам ученых, такая тяга к быстрым углеводам проявлялась у пациентов за несколько лет до постановки диагноза. Результаты своей работы они опубликовали в научном журнале JAMA Neurology.Американские ученые изучили связь между дефицитом витаминов и слабоумием и пришли к выводу, что в развитии деменции может быть также виноват дефицит витамина В9 или фолиевой кислоты. Об этом они сообщили в научном журнале Evidence Based Mental Health. По словам авторов, концентрация фолиевой кислоты в организме тоже может служить неким биомаркером, который можно использовать для измерения риска деменции в пожилом возрасте.