Одиночество действительно приближает деменцию

Проживание в одиночестве повышает вероятность развития старческого слабоумия. К такому выводу пришли эксперты Кембриджского университета.Одиночество для пожилых людей - явления распространённое, хотя и очень неприятное. Но помимо чисто психологического дискомфорта оно ещё и очень опасно для здоровья, как показало исследование на основе анализа 460 британцев старше 50 и 60. Его проводили ученые из Кембриджа, совместно с китайскими коллегами.Исследование показало, что социальная изоляция на 26% увеличивает вероятность развития старческого слабоумия. Сканы мозга продемонстрировали, что усоциально изолированных взрослых людей отмечается меньший объём серого вещества в ключевых зонах мозга, вовлеченных в процессы памяти и обучения. Следовательно, одиночество является очень серьезной и до конца недооценённой обществом проблемой для здоровья.Помимо собственно одиноких людей опасность также актуальна и для тех, кого не так часто посещают друзья и родственники, а также для тех, кто не вовлечен в большое количество видов социальной активности, проводя большую часть времени на диване перед телевизором. Социальная изоляция на протяжении десятков лет является проблемой для пожилых людей, и коронавирус её сильно усугубил. К сожалению, технически очень сложно бороться с одиночеством, на это необходимо направлять самые разные общественные программы, позволяющие более активно привлекать одиноких людей к контактам с обществом.