Ученые нашли «лишнюю» извилину, которая влияет на риск развития ранней деменции

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Шведские ученые нашли извилину в мозге, которая может повлиять на более позднее начало лобно-височной деменции. Правда, пока непонятно, можно ли изменить риски, если эта извилина формируется у человека еще до рождения.По сравнению с другими формами деменции, лобно-височная начинается относительно рано — до 60 лет. Эта болезнь быстро прогрессирует, а средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего около 8 лет.Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, что же на самом деле вызывает лобно-височную деменцию. Исследователи Лундского университета обнаружили, что извилины в мозге, которые формируются на поздних сроках беременности, могут влиять на возраст, в котором она начнется.- На сегодня нет лекарства, которое могло бы замедлить прогрессирование этой болезни. Поэтому любые новые знания имеют большую ценность, — рассказал изданию Eurekalert психиатр-консультант, доцент кафедры психиатрии Лундского университета Александр Сантилло.В шведском исследовании приняли участие 307 человек в возрасте 27-87 лет. Из них 92 страдали болезнью Альцгеймера, 105 — лобно-височной деменцией, еще 110 человек вошли в контрольную группу. Все участники проходили обследование мозга с помощью МРТ. Авторы работы пришли к выводу, что извилины мозга, которые формируются во время внутриутробного развития, могут влиять на возраст, в котором люди начинают страдать от лобно-височной деменции. Для страдающих болезнью Альцгеймера явной связи они не обнаружили.- Область, которую мы изучали, называется поясной извилиной — она расположена в лобной доле головного мозга. У участников, имевших лишнюю складку в этой области в правом полушарии, симптомы лобно-височной деменции развились в среднем на три года позже, чем у людей без нее, — рассказал невролог, первый автор исследования Люк Харпер.По словам исследователей, результаты новой работы приближают ученых к лучшему пониманию механизмов развития болезни. Уже было известно, что генетика влияет на риск развития деменция в будущем. Однако связь между развитием мозга плода в утробе матери и началом деменции спустя 60-70 лет ранее не изучалась. Как добавляет Александр Сантилло, во внутриутробный период мозг особенно чувствителен к факторам внешней среды.Почему обнаруженная анатомическая особенность влияет на правое полушарие головного мозга, а не на левое, не совсем ясно, говорят исследователи. Однако у людей, страдающих лобно-височной деменцией, наблюдаются изменения в поведении, затрагивающие именно правое полушарие. Также известно, что при этом особом типе деменции поражается передняя часть поясной извилины в коре головного мозга.- Мы знаем, что некоторые люди страдают лобно-височным когнитивным заболеванием из-за генетической мутации, но для подавляющего большинства людей причина неизвестна, как не известны и факторы, влияющие на прогрессирование заболевания, — говорит Александр Сантилло.Факторы рискаПо словам специалистов Общества болезни Альцгеймера (AS), для большинства людей самые главные факторы риска деменции — старение и гены.От чего еще зависит, разовьется у вас деменция в старости или нет:Пол. Еще несколько лет назад исследователи Роттердамского медицинского центра выяснили, что в зоне риска женщины. Почти половина женщин и каждый третий мужчина после 45 лет подвержены деменции или болезни Паркинсона;Этническая принадлежность. По статистике, от деменции чаще страдают представители негроидной расы. Пока эксперты не нашли этому объяснение;Объем «когнитивного резерва». У каждого человека он разный, но как «наполнить» этот резерв? Ответ простой: постоянно тренировать мозг.Наличие хронических болезней. Согласно выводам ученых, спровоцировать деменцию могут 13 патологий;Образ жизни. Вредные привычки способны приблизить опасное заболевание, а активный образ жизни, наоборот, — понизить этот риск;Экология. Чем грязнее воздух в вашем месте жительства, тем больше риски деменции.