Как интимная близость влияет на мышление

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Сексологи из Великобритании пришли к выводу: мужчины и женщины проявляют креативность и решительность после секса. Поэтому лучший момент для принятия сложных и требующих смекалки решений — сразу после интимной близости.Сексолог Пиппа Мерфи отмечает: во время секса выделяются три важных для мышления и самочувствия гормона – дофамин, эндорфины и окситоцин.“Все это заставляет вас чувствовать себя хорошо, более сосредоточенно, более уравновешенно, а также позволяет вам сблизиться с вашим партнером. А уровень кортизола (гормона стресса) снижается, что доказывает: больше секса — меньше стресса”,– Пиппа Мерфи.Пребывание в “гормональном дзене” позитивно сказывается на когнитивных способностях. Голова становится ясной, человек избавляется от лишнего мыслительного мусора и барьеров, которые мешают ему мыслить здраво в других ситуациях.Мнение сексолога подкрепляет уролог Джамин Брамбхатт. Он объясняет, что в посткоитальный период у мужчины активность лимбической системы (центра, отвечающего за память, страх, агрессию и другие эмоции) снижается. Этот факт был подтвержден несколькими исследованиями МРТ. То есть, человек после секса не только становится счастливее, но и сосредоточеннее. Он не скован тревогой и эмоциями. Ведь после секса уровень дофамина падает, зато пролактин повышается.В то же время ученые не отрицают, что сделанный вывод не касается абсолютно всех мужчин и женщин на Земле. Были в фокус-группе и те, кто просто хотел поспать после секса. А у некоторых вовсе наблюдалась “посткоитальная дисфория” — упадок сил и меланхолия.