Тонкая талия эффективные упражнения и советы эксперта

Стройная талия - мечта тех, кто заботится о своем внешнем виде. С годами становится все сложнее поддерживать тонкую талию. Этому способствуют и нарушения здорового образа жизни. Но выход есть. Предлагаем 12 упражнений, которые помогут сформировать "осиную" талию.Сильная мускулатура живота положительно действует на здоровье и общее состояние. Вот 12 функциональных упражнений, которые помогут прокачать и скульптурировать эту зону тела.12 упражнений для "осиной" талииМускулатура в районе талии обеспечивают привлекательные очертания фигуры, гибкость тела. Корпус работает в беге, прыжках, подъеме тяжестей. Он обеспечивает функции позвоночного столба.На охват талии воздействуют разнообразные факторы: наследственность, болезни и стиль жизни.№1 Боковая планкаПомогает проработать косые мускулы пресса. Фиксируем позу на полминуты и меняем сторону. Чтобы усилить нагрузку, поднимаем таз вверх и возвращаем в И.П.№2. Скрутки в планкеУсложнить классическую планку можно, добавив скрутки. И.П. - стоя на вытянутых руках и носках стоп. Выполняем разворот в левую сторону: опорная рука находится под плечом, не задействованная рука вытянута вверх под прямым углом к коврику. Фиксируем положение на 2 сек., возвращаемся в И.П. и повторяем с другой стороны.№3. Скрутка нижней зоной корпусаИ.П. – классическая планка. Разворачиваем таз в правую сторону и обратно. Верхняя область туловища неподвижна. Делаем скрутку полминуты.№4. Планка «Спайдермен»И.П. – обычная планка на предплечьях. Сгибаем правую ногу и подтягиваем колено к локтю. Возвращаемся в И.П. Движение выполняется или интенсивно, или фиксируя статичную позу.№5. Скрутка лежаИ.П. - лежа на спине, ноги приподняты и согнуты под прямым углом, голени параллельны коврику. Плавно уводим колени по очереди в правую и в левую сторону. Позвоночный столб прямой.№6. «Мертвый жук»И.А. – лежа на спине, приподнимаем выпрямленные конечности и фиксируем туловище. Возвращаемся в И.П. Начиная выполнять упражнение, задерживаемся в статике примерно на 10 сек.№7. УголокИ.П. - лежа на спине, руки и ноги приподнимаем под углом 45° от коврика и в это же время тянем конечности друг к другу при помощи мускулатуры живота. Фиксируемся в максимальной точке и возвращаемся в И.П. Выполняем 7–10 повторений. Поясничный отдел прижат к коврику, не допускаем рывков в движении.№8. Скручивания с мячикомИ.П. – лежа на спине, колени приподнимаем и сгибаем под углом 45°, ступни прижаты к коврику. Работая мышцами пресса, приподнимаем корпус под углом 45°. Плавно поворачиваемся в правую сторону, укладывая мяч за бедро. Делаем паузу в этом положении, теперь повторяем в другую сторону. Для начала достаточно сделать по 5 повторений.Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!№9. «Велосипед»И.П. - лежа, голова и плечи подняты, руки заводим за голову, ноги удерживаем на весу. Приводим локоть правой руки к левому колену, в это же время вытягиваем правую ногу под углом 45° к коврику. Для начала допустимо располагать ноги под прямым углом, не выпрямлять их. Задействована верхняя зона корпуса, колено пребывает в покое или движется к локтю.№10. «Супермен»И.П. - лежа на животе, конечности вытянуты. Шея расслаблена, смотрим в пол. Напрягаем мышцы кора, позвоночный столб стабилен, в это же время поднимаем конечности на 5-10 см, сберегая нейтральную позицию головы и шеи. Фиксируем позу на 3–5 сек. Плавно возвращаемся в И.П. и проделываем еще 7–10 раз.№11. Скрутка стояИ.П. - стоя, ноги расставляем на ширину плеч. Сгибаем левые ногу и руку. Тянем их одна к другой, чуть-чуть отклоняя туловище в право.№12. Растяжка для мускулатуры животаИ.П. - лежа на животе, ноги выпрямлены. Приподнимаемся на руках, тянемся макушкой к потолку. Залома в поясничном отделе быть не должно.