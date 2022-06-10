Почему глаза не фокусируются

Зачастую, при длительной зрительной нагрузке, например, после долгого чтения или просмотра фильма, человеку трудно сфокусировать взгляд на предметах более дальней или близкой дистанции. Что же это такое, почему происходит и стоит ли этого бояться?Врач утверждает, что этот симптом может быть вариантом нормы. Это возможно в том случае, когда он спровоцирован зрительным переутомлением, будь то многочасовое вышивание, чтение книг или просмотр любимого ютуба на протяжении длительного времени без перерыва, уточнила эксперт.По-другому это называется "спазм аккомодации" – когда преломляющаяся часть глазного яблока не может сфокусироваться на объектах. В этом случае банальная гимнастика для глаз и частые перерывы, помогут избежать зрительного напряжения.Наверняка, вы слышали о "метке на окне", когда на обычное окно крепится или рисуется точка фиксации, и в моменты перерыва рекомендуется сначала посмотреть вдаль, в окно, затем перевести взгляд на эту точку, тем самым предотвращая вышеупомянутый спазм. Конечно, таким симптомом ваш организм дает понять о необходимости отдыха и минимизирования зрительной нагрузки.В случае развития патологий, по словам специалиста, расфокусировка может быть вызвана возрастными изменениями, например, пресбиопией (дальнозоркостью) – когда мелкие детали, текст требуют отдаления объекта для более четкого зрения. При наличии астигматизма, если человек не использует очковую или контактную коррекцию, данные жалобы можно "убрать" подходящей коррекцией (очки или линзы), подчеркнула офтальмолог.У детей и подростков такое состояние называют "ложной близорукостью" и требуется осмотр и лечение у офтальмолога, с комплексными мерами – ежедневное времяпрепровождения на улице, витаминсодержащий рацион питания.