Врач Соломатина поделилась советами по выбору кваса

Медик советует при покупке кваса обращать внимание на его срок годности – чем он меньше, тем лучше.В интервью врача-диетолога Елены Соломатиной прозвучало мнение о пользе кваса:«Натуральный квас очень полезен для организма, так как это продукт брожения и ферментации, способный улучшать состояние кишечной микрофлоры».В то же время, считает специалист, магазинную продукцию сложно назвать натуральной и полезной – в таком квасе содержатся нежелательные искусственные компоненты, добавленный сахар. Напиток предпочтительно готовить самостоятельно или приобретать «живой» квас.Соломатина поделилась советами по выбору кваса. Медик рекомендует ориентироваться на срок годности напитка. «Живой» квас в силу рецептуры не может храниться долго, но если производитель обещает его длительную сохранность, значит, такой напиток содержит консерванты.«Чем меньше у кваса срок хранения, тем он более живой, Добавление стабилизаторов и консервантов, продлевающих срок годности напитка, «убивает» брожение, а это самое ценное в квасе, как и в кисло-молочных продуктах», - объяснила Елена Соломатина.Медик уточнила, что в качестве консерванта могут использоваться сорбиновая кислота или лимонная кислота – такой вариант добавок вполне приемлем. Но если в напитке, помимо прочего, присутствуют ароматизаторы, красители, – от его покупки и питья лучше отказаться.