Как зелень сельдерея может помочь при гипертонии

Высокое кровяное давление – предвестник серьезных проблем с сердцем, поэтому необходимо следить за своим давлением. К счастью, помимо лекарств, некоторые продукты питания могут помочь в этом деле.“Говоря о здоровых продуктах, многие люди часто забывают о черешковом сельдерее и семенах сельдерея, но их регулярное употребление действительно может помочь снизить кровяное давление.”В Китае сельдерей широко используется в лечебных целях. Недавнее исследование также подтвердило положительное влияние этого овоща на здоровье человека. В частности, сельдерей благотворно влияет на печень, а нормализация функции печени может привести к оптимизации показателей артериального давления.В Китае было проведено исследование, в ходе которого специалисты смешивали сок сельдерея с медом в равных пропорциях, а пациенты принимали по 200 мл этой смеси три раза в день в течение недели. Это позволило улучшить состояние пациентов, страдающих от гипертонии.“Разница между показателями артериального давления до и после лечения была значительной, что означает, что сельдерей можно использовать в качестве эффективного средства для лечения гипертонии”,— отметили ученые.Авторы исследования также обнаружили, что прием смеси сока сельдерея и яблочного уксуса позволит пациентам облегчить симптомы, связанные с гипертонией, такие как головные боли и боли в плечах.Активным ингредиентом, помогающим снизить кровяное давление, специалисты называют фталид, который содержится в сельдерее. А экстракт, полученный из этого овоща, помогает расслабить ткани, выстилающие внутренние стенки кровеносных сосудов, что способствует улучшению кровотока.Также положительный эффект оказывают азотистые соединения, содержащиеся в сельдерее, так как они способствуют расширению кровеносных сосудов. Кроме того, сельдерей содержит клетчатку, калий, магний, которые снижают уровень стресса и тем самым способствуют нормализации артериального давления.Чтобы получить ощутимый эффект от употребления этого овоща, специалисты рекомендуют употреблять 4 черешка сельдерея в день. А в сочетании с физическими упражнениями это средство поможет поддерживать оптимальное кровяное давление у большинства пациентов.