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Известный российский медик Александр Мясников сообщил, что людям, которые худеют, лучше временно отказаться от мороженого.Доктор Мясников коснулся темы употребления популярного летнего лакомства. Рассуждая о пользе и вреде мороженого, врач назвал его «десертом не для всех».«Этот десерт – не для тех, кто хочет похудеть. Там большое количество калорий, сахара, нездоровые жиры», - объяснил медик.В то же время, сказал доктор Мясников, существуют исследовательские данные о том, что употребление мороженого может действовать на человека как антидепрессант, снижая риск расстройства настроения. По словам эксперта, такой эффект присущ практически любой вкусной еде – такая пища стимулирует выделение мозгом эндорфинов, химических веществ обеспечивающих чувство расслабления, удовлетворенности, приятных эмоций.Врач подчеркнул, что в еде главное – соблюдать умеренность. Если следовать этому принципу, то разрешать себе, в сущности, можно любое лакомство.Также доктор Мясников назвал самое безвредное для здоровья мороженое. Таковым является фруктовый лед, в котором нет жиров, а калорийность более низкая в сравнении с другими видами мороженого.