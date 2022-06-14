Психолог Лабковский назвал 6 причин, почему ваша жизнь не меняется к лучшему

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Известный «целитель душ» Михаил Лабковский объяснил, почему мы прокрастинируем, стоим на месте и живем не своей жизнью.Многие недовольны, что в их жизни не происходит движения вперед — роста зарплаты, повышения по службе, новых встреч, путешествий и яркой личной жизни.Психолог Михаил Лабковский предлагает задуматься, почему у вас каждый день — как «день сурка»? Вот шесть причин, из-за которых жизнь «топчется» на одном месте.У вас низкая самооценка- Вы считаете себя недостойным определенной должности, уровня жизни, дохода, профессии. Вы наверняка встречали людей, которые между дешевой забегаловкой и уютным ресторанчиком всегда выберут первое, даже если цены в этих двух заведениях одинаковые — вот вам пример простой идеи «это не для меня», — объясняет психолог.У вас много страхов- Страхи могут быть социальные: например, вы боитесь, что вас не примет новый коллектив, если вы смените работу на более престижную, — поясняет Лабковский. — Это может быть общая тревожность — вы постоянно чувствуете беспокойство по поводу будущего и ничего не решаетесь сделать. Страх может быть связан с переменами: вы настолько всего боитесь, что держитесь за стабильность. Пусть даже и очень скромную и не устраивающую вас.Вторичная выгода- Типичный случай — из-за низкой самооценки вы привязаны к определенному кругу людей, которые дальше своего носа ничего не видят, — говорит эксперт. — Еще они считают, что все богатые — воры, успешные люди — люди без души, и дальше по списку… Любой выход из этой группы вас страшит, поэтому вы топчетесь на месте, лишь бы не потерять «товарищей».Нежелание что-то менять- Может быть, вам правда хорошо там, где вы есть. Но вы решили, что вам очень нужно кресло руководителя или доход от двухсот тысяч в месяц, потому что… сын маминой подруги столько получает и там уже сидит, — объясняет Михаил Лабковский. — Вы давите на газ и на тормоз одновременно, поэтому и жить моментом не получается, и добиваться желаемого тоже.Ваши мечты вам не принадлежат- Жена хочет, чтобы вы зарабатывали больше денег, а мама — чтобы вы стали юристом, и так далее, — говорит психолог. — Но невозможно эмоционально и энергетически вкладываться в то, в чем вы на самом деле не заинтересованы. Эти желания должны быть исключительно вашими!Вы уже выросли из этого- Отсутствие роста и интереса сказывается на карьерных успехах, — рассказывает Лабковский, — В какой-то момент может произойти выгорание в силу того, что вы уже давно перестали развиваться на этом месте. Кроме того, отсутствие достойного вознаграждения и ощущение нечетких перспектив тоже влияют на успех.