Невролог рассказала, как правильно ходить в баню

Невролог Ксения Машкина перечислила основные правила, которые помогут сделать поход в баню или сауну максимально полезным и безвредным для организма.

Не секрет, что походы в парилку очень полезны для здоровья нашей сердечно-сосудистой и лимфатической систем. А чистая лимфа и крепкие сосуды — это здоровье, молодость и подвижность всего организма.

«Лимфатическая система — это канализация нашего тела. Микроскопические лимфатические сосуды старательно собирают всю грязь, которую выделяют клетки тела в результате метаболических процессов. Если лимфа работает неадекватно, телу приходится жить и функционировать в собственных отходах», — отмечает специалист.

Баня как раз-таки и помогает хорошо прокачать лимфу, заставить ее двигаться быстрее.

Для получения максимального детокс-эффекта хорошо взять с собой в парилку травяной чай или любой другой детокс-напиток. Например, это может быть теплая или горячая вода с лимоном. Отлично освежит после баньки огуречный или яблочный фреш.

Для очищения кожи и раскрытия пор берите с собой в баню скрабы, причем не обязательно магазинные. Можно делать их самостоятельно из кофе и соли с добавлением оливкого масла и меда.

Из запаренных семян льна получается отличная маска-обертывание для всего тела.

Что касается циклов парения и заходов в баню, здесь тоже важно соблюдать правила. Перед заходом в парилку выпейте, как минимум, 250 мл травяного чая.

Далее с сухой кожей идете в парилку, при этом обязательно прикрывайте голову. До того, как на лице выступит пот, не повышайте температуру в парилке больше 60-70 градусов.

Выходя, можно остудить тело прохладной водой, но не ледяной. Смойте с себя пот, чтобы вышедшие токсины обратно не зашли в кожу.

Пока не высохните, отдыхаете, пьете чай или воду. После полного высыхания можно снова заходить в парилку. И так 3-4 захода. Последний заход завершаем скрабированием тела и масками. А вот пользоваться в бане маслами для тела доктор не рекомендует — они забивают поры.

Походы в баню противопоказаны при гипертонии, тяжелых стадиях онкозаболеваний, эпилепсии, мигрени, в период менструации. Противопоказанием также является алкогольное опьянение.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

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