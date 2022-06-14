Невролог Емельянов объяснил, как распознать повреждение сосудов в мозге на ранней стадии

В некоторых случаях острые нарушения мозгового кровообращения могут протекать бессимптомно. Невролог объясняет, какие люди чаще всего находятся в зоне риска.Сердечно-сосудистые заболевания — одна из самых частых причин смерти во всем мире. Если человек перенес инфекционное заболевание, например, ковид, то хронические заболевания сердца и сосудов обостряются, после чего могут перейти в более тяжелую форму.Нарушение кровообращения головного мозга бывает как хроническое, так и острое. Если мы говорим о хроническом нарушении, то в этом случае у человека нет каких-либо специфических изменений в состоянии. Он может жаловаться на:головные боли,усталость,головокружение,шум в ушах,проблемы с памятью и зрением.Это все общие симптомы, которые могут указывать на развитие самых различных патологий. При появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы он провел обследование, установил диагноз и назначил лечение.Острое нарушение мозгового кровообращения — это уже совсем другая история. Здесь речь идет об инсульте или инфаркте. И один из диагнозов, который может поставить врач — это лакунарный инфаркт мозга или лакунарный инсульт.Что такое лакунарный инсультЛакунарный инсульт (сокращенно ЛИ) — это острое нарушение мозгового кровообращения ишемического характера в небольших артериях, зачастую протекающее скрыто, без ярко выраженной симптоматики. Как правило, от него страдают люди, старше 50 лет», — рассказывает эксперт.Размеры очагов поражения обычно небольшие и не затрагивают жизненно важные участки головного мозга. В народе лакунарный инсульт так же зачастую принято называть «микроинсультом». Если ЛИ сопровождается клиническими проявлениями, то в основном в виде:небольших и умеренных двигательных, чувствительных нарушений — может появиться слабость в ноге, руке, онемение какой-то части тела;проблемах с речью — человек не может произнести слово или не понимает, что ему говорят;снижении когнитивной активности — пострадавший не может вспомнить определенные слова, хотя проблем с памятью у него не было.Кто чаще всего в зоне рискаРассмотрим основные причины и факторы риска возникновения лакунарного инсульта:возраст старше 50 лет;наследственная предрасположенность (перенесенные острые нарушения мозгового кровообращения у близких родственников);артериальная гипертония;пагубные привычки — курение, частое употребление алкоголя;кардиологические проблемы (нарушения ритма, пороки развития клапанов);постоянный стресс;избыточный вес, отсутствие физической активности;сахарный диабет;повышение уровня холестерина в крови с наличием атеросклероза сосудов шеи и головного мозга;нарушения свертывающей системы крови;предшествующие транзиторные ишемические атаки и инсульт;применение некоторых лекарственных препаратов (например, оральных контрацептивов).Какие анализы надо сдать«Если возникает слабость, трудно двигать руками и ногами, ощущается онемение половины тела, появляются речевые нарушения, то стоит срочно обратиться к врачу. Важно понимать, что при ЛИ риск рецидива невозможно переоценить, поэтому и комплекс дообследования должен быть полным», — поясняет невролог.Список обследований и анализов:МРТ головного мозга,УЗИ магистральных сосудов шеи, изучение сосудов головного мозга,ЭКГ,Эхо-КГ,контроль артериального давления,анализы крови (общий анализ, коагулограмма, липидный профиль, диабетическая панель).Диагноз подтвердился, что дальше?Если диагноз подтверждается на этапе обследования, то дальше основными становятся 2 задачи. Во-первых, это профилактика рецидивов и осложнений. Для это потребуется регулярное прохождение диспансеризации под контролем терапевта или невролога в назначенные сроки. Также будет необходима коррекция образа жизни — отказ от вредных привычек, подбор диеты, определенные физические нагрузки. И, конечно же, нельзя забывать про своевременный прием препаратов, назначенных для коррекции давления, ритма сердца, анализов крови.Во-вторых, человеку потребуется лечение нарушений, вызванных лакунарным инсультом:медикаментозный курс препаратов для улучшения кровообращения в пределах головного мозга;немедикаментозные методы лечения: лечебная физкультура, лечебная гимнастика, физиотерапия, массажи и прочие методы.«Если подытожить все вышесказанное, то главная опасность лакунарного инсульта в том, что он может протекать бессимптомно, поздно диагностироваться инструментально и лабораторно. При этом при своевременном обнаружении, можно защитить себя от тяжелых последствий крупных мозговых катастроф. Самый простой способ профилактики — ежегодная диспансеризация и отказ от вредных привычек. Это простые, доступные каждому методы, которые могут сильно помочь в том, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь», — подытожил Иван Емельянов.