Что важно учитывать в разминке тем, кто ведет сидячий образ жизни?

Фитнес-тренер Алена Мурлаева рассказала, что нужно учитывать в разминке людям, которые ведут преимущественно сидячий, малоактивный образ жизни.Чем опасен сидячий образ жизни? В первую очередь, застойными явлениями. Если вы целый день сидите в офисе и даже на перерыв никуда не выходите, обязательно компенсируйте нехватку движения с помощью спорта или хотя бы короткой разминки.«Не забывайте про лимфодренаж. Нужно заставить жидкости в организме течь быстрее: лимфу — покидать организм, кровь — питать органы и ткани. Это также важное условие против варикоза и отёка конечностей», — говорит эксперт.Для профилактики застойных явлений в области органов малого таза обязательно нужно включать в разминку упражнения для тренировки мышц тазового дна, движение таза — обязательно! Это не только профилактика геморроя, но и улучшение качества интимной жизни.Тем, кто целый день сидит за компьютером, важно помнить об осанке. Обязательно работаем с грудными мышцами, делаем упражнения на раскрытие грудной клетки, расслабление шеи, снятие зажимов и напряжения в позвоночнике.Проработав спину, включаем тонус мышц живота. Это поможет удерживать в здоровом положении поясницу и все внутренние органы, не допустить их опущения.«Растягиваем и расслабляем подвздошно-поясничную мышцу — источник болей в спине и пояснице при сидячем образе жизни».Также важно вовремя сбрасывать напряжение с плечевого пояса. Обращали внимание на людей с плечами, как будто искусственно задранными вверх? Это результат перенапряжения плечевого пояса.Соблюдение этих правил поможет избавиться от головных болей, мигрени, убрать отечность, предупредить варикоз, в целом повысить уровень энергии. При регулярном выполнении уйдет холка, расправятся плечи, спина станет ровной, исчезнет второй подбородок.