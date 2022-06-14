9 трав, чтобы успокоить нервы и снять беспокойство

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В обществе, в котором мы живем, голова просто «взрывается» от проблем, обязательств, стресса, работы давления, конкуренции, стимулов и раздражителей, которые ежеминутно на нас воздействуют.Все мы, время от времени, мечтаем о том, чтобы все бросить и переселиться в место потише, но, к сожалению, это не осуществимо для подавляющего большинства людей.Тем не менее, мы можем использовать травы для того, чтобы успокоить нервы и снять беспокойство. Познакомьтесь с лучшими из них.9 лучших успокоительных травПассифлораЭто растение оказывает прямое воздействие на нашу центральную нервную систему и, в то же время, расслабляет мышцы. Под воздействием пассифлоры, исчезают боли, появившиеся на нервной почве, а также, к примеру, боли в шее (из-за неправильной осанки).Эта трава также показана при головной боли и менструальных спазмах. Вы можете купить настойку пассифлоры в магазинах здорового питания, и добавлять по несколько капель в воду, чай или свежевыжатый апельсиновый сок.ЖеньшеньВ традиционной китайской медицине считается, что женьшень способен сбалансировать энергию «инь» и «ян» в нашем теле. Многие считают, что он провоцирует нервозность или волнение, но это не так.Напротив, он стимулирует при подавленности или хронической усталости. В то же время, женьшень оказывает седативное воздействие на людей в состоянии стресса или тревоги.Помимо свежего корня женьшеня, можно употреблять его в виде настойки (чистый экстракт женьшеня на спирту): просто разведите несколько капель в стакане воды, свежевыжатого сока или чая.Лимонная вербенаЛимонная вербена, или алоизия трёхлистная, обладает множеством полезных свойств. В том числе она расслабляет тело, что помогает при проблемах, связанных со стрессом, нервозностью или тревогой, а также при бессоннице.Некоторые люди используют ее для того, чтобы улучшить пищеварение, так как вербена помогает при кишечных газах, является ветрогонным и снимает колики (то есть, обладает спазмолитическим действием).Вы можете использовать свежие листья в качестве приправы для различных блюд или добавлять в домашние лимонады и соки. Если у вас есть сухие листья вербены, вы можете сделать себе травяной чай, просто заварите несколько листьев на стакан кипятка.Вы можете комбинировать лимонную вербену с другими травами, например, с валерианой, ромашкой или мятой.ЗверобойЭто лекарственное растение содержит множество полезных веществ, например, флавоноиды. Тем не менее, самым важным из них является гиперицин, которые блокирует действие гормона допамина. Последствием этого является улучшение настроения.Также уменьшается выработка адреналина, так что это очень подходящее растение для лечения тревоги, нервозности и депрессии.Можно купить эфирное масло зверобоя, которое применяют местно, массируя кожу круговыми движениями. Не забудьте смешать его с миндальным или оливковым маслом, чистое эфирное масло применять прямо на кожу нельзя!Другой альтернативой является ароматерапия, для этого капните пару капель масла в аромалампу.Некоторые люди пьют чай из зверобоя, для этого нужно заварить несколькими листьев на стакан кипятка. Можно пить не более трех чашек в день.ВалерианаЭто одно из самых известных лекарственных растений, которые используют для лечения нервных расстройств и беспокойства. Ее цветки используются для того, чтобы уменьшить напряжение, поскольку они содержат вещества, обладающие успокаивающим эффектом.Валериана помогает заснуть и способствует хорошему отдыху. Ее рекомендуют для того, чтобы уменьшить боли при менструации. Сделайте настой из горстки высушенного корня валерианы на литр кипящей воды. Пейте не более трех чашек в день.БазиликУспокаивающие свойства этой травы известны не так широко, как гастрономические, ведь в основном ее используют для того, чтобы придать аромат и вкус различным блюдам.Но базилик также обладает пищеварительным действием, так что чай из него очень хорош после еды, особенно если вы переели за обедом или ужином.Еще он расслабляет нервную систему и помогает нам лучше отдохнуть. Это идеальное натуральное средство для того, чтобы облегчить состояние, которое в народе называют «гастрит на нервной почве».Липовый цветЭто средство чаще всего рекомендуют для людей, которые страдают от беспокойства, нервозности или стресса. Отвар или чай из липового цвета (цветков липы) помогает нам хорошо спать, снять напряжение и преодолеть бессонницу.Если вам не нравится его вкус, вы можете добавить в чай из липового цвета любую другую из этих трех трав: ромашку, валериану или вербену.БоярышникУ него также очень много полезных свойств, но среди них можно особо выделить такую, как возможность улучшать состояние при сердечно-сосудистых заболеваниях, и даже их предотвращать.Это отличное натуральное средство для понижения кровяного давления (антигипертензивное средство), оно улучшает циркуляцию крови. Также боярышник обладает седативным воздействием на симпатическую нервную систему и его прописывают пациентам с легкой степенью нервозности или тревоги.Вы можете использовать боярышник в виде настойки, добавляя ее в сок, воду или чай.МелиссаЭто растение является медоносом, его цветы богаты пыльцой (поэтому привлекают пчел, и отсюда его название, ведь мелисса по-гречески означает «пчела» ). Это отличное расслабляющее средство, которое можно использовать при стрессе, тревоге или бессоннице.Также мелисса оказывает спазмолитическое воздействие, поэтому ее рекомендуют людям, занимающимся спортом или испытывающим физические нагрузки. Но и это еще не все, - мелисса также способна облегчить спазмы и боль в животе.