Почему загорать - это вредно?

Любите шоколадный загар? А вы знали, что это вредно не только для кожи, но и для всего организма?

Любители шоколадного загара сейчас, наверняка, расстроятся, однако предупрежден — значит, вооружен. И всегда лучше знать, чем ты рискуешь.

«Длительное пребывание на солнце даже с хорошим солнцезащитным средством может вызвать обострения кожных и аутоиммунных заболеваний, приводит к преждевременному старению», — говорит эксперт.

Кроме того, загар не самым положительным образом сказывается на здоровье молочных желез. Если у вас уже есть мастопатия, папилломы внутри протоков, фиброаденомы, то пребывание на открытом солнце вообще запрещено.

Нельзя находиться на солнце и при некоторых гинекологических патологиях: фибромиомы, миомы и эндометриоз.

Здорового и полезного загара не бывает. Но если уж решили загорать, то позаботьтесь о наличии хорошего солнцезащитного средства. Идеальных нет, но выбираем лучшее из того, что есть.

Хороший солнцезащитный крем должен удерживаться на коже несколько часов и предотвращать воздействие УФ-лучей. В составе крема не должно быть химических факторов: oxybenzone, avobenzone, octisalate, octocrylene, homosalate, octinoxate. Почти все они опасны для гормональной системы, особенно при соединении с водой.

Также соблюдайте элементарные правила: не находитесь на солнце в пик его активности — с 10 до 14 часов, максимально закрывайте тело одеждой (рубашка с рукавом, брюки), покрывайте голову, носите очки, на пляже используйте зонты.

И вообще старайтесь загорать в тени. Да, такой загар не даст шоколадного оттенка, но зато он гораздо полезнее и безопаснее для кожи.
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