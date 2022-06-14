Миндаль снижает уровень холестерина в крови

Сырой миндаль может быть полезен при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, почек, похудении, снижения риска развития сахарного диабета, улучшения здоровья кожи и многом другом. Как утверждает врач-диетолог Осман Эрк, ежедневное употребление сырого миндаля снижает уровень плохого холестерина в крови.В ста граммах миндаля содержится порядка 33 грамм мононенасыщенных жиров. Помимо этого в орехах содержится огромное количество полезных витаминов и микроэлементов, среди которых антиоксиданты, клетчатка, кальций, магний и другие. По словам Османа, ненасыщенные жиры позволяют на порядок снизить уровень холестерина ЛПНП. По его словам, эффективность миндаля сопоставима с лекарственными препаратами.Доктор советует употреблять орехи прямо с кожурой. Дело в том, что в ней содержатся фенольные соединения, богатые фитостеринами. Последние исследования говорят о том, что бета-ситостерины помогают в профилактике сердечных заболеваний за счет борьбы с жировыми отложениями на стенках сосудов и сердца.Помимо этого калорийность миндаля позволяет надолго забыть о голоде, что позволяет снизить общий индекс массы тела. Также миндаль показан при сахарном диабете и его профилактике. Дело в том, что антиоксиданты помогают регулировать секрецию инсулина, а их низкий гликемический индекс не оказывает нагрузку на выработку сахара в организме.