Турецкие врачи рассказали о пользе чесночной шелухи

О полезных свойствах самого чеснока наслышаны многие. Он содержит витамины, оказывает противомикробное и противовоспалительное действие. Этими же свойствами обладает и внешняя оболочка чесночных зубчиков, а также его листья и стебли.Чтобы получить максимальную пользу от пахучего овоща, все эти части не рекомендуется выбрасывать с мусором. Ведь в них содержатся полиэфиры и органические сульфиды, которые проявляют антиоксидантные и противовирусные свойства. Кроме этого, вещества из шелухи помогают уменьшать давление, облегчают работу сосудов и сердца.Поскольку сложно представить употребление чесночной шелухи в чистом виде, турецкие медики дают советы по способам применения шелухи. Ее можно варить в воде, которая затем станет основами для бульонов и различных соусов. Еще один вариант – высушить и измельчить несъедобные части чеснока, а затем применять их в качестве ароматной приправы для вторых блюд.Также отвар чеснока полезен для наружного применения. Дубильные вещества в его составе способны возвращать коже тонус и снимать воспаления. При этом стоит помнить о том, что запах у такого снадобья получается приятным не для всех.