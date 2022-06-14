Профессор Кутушов назвал 7 привычек, которые разрушают вашу щитовидку

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Когда работа щитовидной железы даже немного нарушается, то это сильно отражается как на физическом состоянии человека, так и на психическом. Профессор Кутушов объясняет, как мы неосознанно заставляем этот орган работать хуже.Щитовидная железа (или как мы привыкли ее называть, щитовидка) — это симметричный орган, который состоит из двух долей и перешейка. В нормальном состоянии масса щитовидной железы составляет от 20 до 65 граммов, а размер долей зависит от половозрастных особенностей. У подростков она может увеличиваться, а у пожилых людей, наоборот, уменьшаться. Изменить свой размер щитовидка может и во время беременности, но через 6-12 месяцев после родов все приходит в норму без какого-либо лечения.врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (город Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и ОткрытийНаша щитовидная железа действительно «не любит» некоторые вещи, говорит Михаил Кутушов. Некоторые из них могут показаться вам весьма безобидными. Но это только на первый взгляд.Разбираемся, какие привычки могут разрушать щитовидную железу.Подавлять эмоцииКогда вы закрываетесь, терпите неудобства, принимаете все, что хотели бы отвергнуть, то это и есть подавление эмоций. Несбывшиеся планы, потеря интереса к жизни, несоответствие желаний и возможностей — вредит все, за что вы вините себя. Негатив плохо сказывается на нервной системе, работе органов, в том числе страдает и щитовидная железа.Голодать во имя красивой фигурыДефицит калорий и длительное голодание разрушают наш организм.«Голод продолжительностью до 36 часов не оказывает вредного воздействия на этот орган, если больше — щитовидка может начать жить своей отдельной жизнью», — поясняет Михаил Кутушов.Казалось бы — если полностью отказаться на пару-тройку дней от еды, можно легко и просто сбросить вес. Но специалисты категорически против такого радикального подхода. Который, к слову, в похудении — плохой помощник.Спать меньше 7 часовДлительное отсутствие полноценного сна нарушает ось гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. Снижается секреция ТТГ и стимуляция щитовидки, то есть сильно страдает центральный механизм, который регулирует работу органа.Помните: полноценный сон должен длиться минимум 7-8 часов, а начинаться и заканчиваться — в разных сутках.Игнорировать прием витаминов и минераловДефицит йода, селена, цинка, железа и магния особо опасен для нашей щитовидной железы. Это основные минералы, которые участвуют в построении гормонов, а от их баланса напрямую зависит качество работы щитовидной железы.Также опасен дефицит белка — из него состоят сами гормоны и ферменты, участвующие в синтезе необходимых веществ.Важная деталь: назначать прием биодобавок может только врач. Избыток витаминов также плох, как и их дефицит. Поэтому сдайте необходимые анализы и только после консультации со специалистом покупайте очередную баночку в аптеке.Мало гулять на свежем воздухе«Наша щитовидная железа не любит холод, слякоть, отсутствие солнца, потому что тогда ей придется работать усерднее, чтобы поддержать ваше настроение. В холодное время года дозы гормонов могут увеличиваться и это логично», — говорит врач.Чтобы поддержать орган, старайтесь больше гулять на свежем воздухе, особенно в теплую и солнечную погоду.Злоупотреблять сладким и фастфудомНаша щитовидная железа не любит:консервы,полуфабрикаты,фастфуд,простые углеводы,сахара,глютен,кофеин.Эти продукты могут провоцировать воспалительные процессы в организме, из-за некоторых вы можете быстро набрать вес и чувствовать себя постоянно уставшим. Поэтому следите за своим рационом, заключил профессор.