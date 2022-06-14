Аптечка в отпуск на море: список лекарств, которые надо взять с собой в путешествие
Чтобы быстро облегчить состояние и не срывать отпуск, с собой должна быть аптечка в путешествие на море, за границу. Это небольшой комплект лекарств и медицинских изделий, которые могут понадобиться в дороге или на самом курорте.
Список лекарств для аптечки в отпуск различается в зависимости от возраста и состояния здоровья, дальности поездки. Несколько отличается и аптечка в отпуск с ребенком. «Доктор Питер» и Екатерина Корсева — терапевт, нефролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук — обсудили, что нужно положить в аптечку для отпуска.
Главные правила сбора аптечки в отпуск на море
Сбор аптечки — важная часть подготовки практически к любому отпуску. Иметь под рукой необходимые лекарства в путешествии намного проще, чем бегать по аптекам в незнакомом городе. Особое значение аптечка имеет, если вы собираетесь провести каникулы за границей.
В разных странах приняты разные правила продажи лекарств, поэтому привычный препарат вполне может оказаться рецептурным. Аптечка не менее важна и для любителей активного отдыха: походов, горных восхождений и т.д.
На что обратить внимание, собирая аптечку
Во-первых, стоит учесть потребности разных участников поездки. Так, если вы путешествуете всей семьей, то в аптечке должны быть препараты и для детей, и для бабушек с дедушками.
Во-вторых, нужно обращать внимание на наличие хронических заболеваний: повышенного давления, диабета, сердечной недостаточности, болезней желудочно-кишечного тракта. В этом случае «свое» лекарство лучше купить с запасом.
Важно помнить, что в отпуске контроль над состоянием здоровья должен быть более прицельным: перемена климата и смена часовых поясов могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.
В остальном собирать аптечку проще всего по пунктам. Берем перечень тех «опасностей», которые могут подстерегать нас в отпуске, и для каждой прописываем несколько наименований базовых лекарств.
Список лекарств: основные компоненты
Стандартный набор для «отпускной» аптечки должен включать в себя следующие препараты:
При отравлениях
Основа первой помощи при отравлениях — это абсорбирующие препараты. Можно обойтись обычным активированным углем, а можно запастись «Энтеросгелем» или порошками-сорбентами, например «Полисорбом». На случай отравления с диареей стоит купить «Смекту» и порошок для приготовления раствора электролитов — «Регидрон». При сильной интоксикации он поможет не допустить обезвоживания и быстро восстановить водно-солевой баланс в организме.
При порезах, ранах и ожогах
Даже, если в ваши планы не входят ни прогулки по горам, ни сплавы по горным рекам, положить в аптечку что-то на случай травмы или пореза будет нелишним. Как минимум, это должен быть антисептик для обработки ран, пластырь или бинты. Пригодится и мазь для ушибов и растяжений, а также крем или гель с пантентолом или бепантеном — для спасения кожи после солнечных ожогов.
А чтобы до ожогов дело не дошло, лучше заранее запастись защитными средствами с высоким уровнем SPF и не забывать обрабатывать ими лицо и тело. В жарком климате делать это необходимо при каждом выходе на улицу. Даже, если день выдался пасмурным, и кажется, что солнце никак не навредит вашей коже.
Простудные заболевания
В любой аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты. Оптимальным вариантом станет парацетамол. Он подойдет и взрослым, и детям. Главное — не забывать читать инструкцию и не превышать рекомендуемую дозировку. В качестве дополнения можно взять таблетки для горла или назальные капли.
Аллергии
Даже если вы никогда не страдали от аллергических реакций, в аптечку стоит положить антигистаминные препараты: как для приема внутрь, так и наружно. Особенно, если отпуск предполагается провести в экзотической стране. Незнакомая еда, непривычные климат и природа легко могут «обнаружить» аллергию, о которой вы даже не подозревали. Людям, страдающим от бронхиальной астмы или разных видов пищевой аллергии, также рекомендуют взять с собой препарат «Преднизолон».
Аптечка в отпуск: что взять дополнительно
Для большинства заболеваний важным компонентом лечения является обильное питье. Конечно, везти воду с собой не стоит, однако пить много чистой воды нужно обязательно. Особенно в жару, когда свою питьевую «норму» стоит увеличить на 25%.
На случай проблем с пищеварением рекомендуют иметь под рукой препараты-ферменты: «Мезим», «Фестал» или их аналоги. Впрочем, пить их бесконтрольно без веских показаний врачи тоже не советуют.
На случай кишечной или мочевой инфекции можно купить препарат «Макмирор». Однако предварительно необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.
Наконец, на всякий случай и опять-таки только после консультации у специалиста, можно взять в отпуск антибиотики. В экстренной ситуации они могут стать настоящим спасением. Например, если вы отправляетесь в страну, где распространены различные инфекции, а антибиотики продаются строго по рецепту.
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