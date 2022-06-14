Аптечка в отпуск на море: список лекарств, которые надо взять с собой в путешествие

Собираясь в поездку на курорт, особенно за границу, стоит критически оценить свое состояние здоровья. На отдыхе возможно обострение хронических «болячек» или возникновение непредвиденных ситуаций.Чтобы быстро облегчить состояние и не срывать отпуск, с собой должна быть аптечка в путешествие на море, за границу. Это небольшой комплект лекарств и медицинских изделий, которые могут понадобиться в дороге или на самом курорте.Список лекарств для аптечки в отпуск различается в зависимости от возраста и состояния здоровья, дальности поездки. Несколько отличается и аптечка в отпуск с ребенком. «Доктор Питер» и Екатерина Корсева — терапевт, нефролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук — обсудили, что нужно положить в аптечку для отпуска.Главные правила сбора аптечки в отпуск на мореСбор аптечки — важная часть подготовки практически к любому отпуску. Иметь под рукой необходимые лекарства в путешествии намного проще, чем бегать по аптекам в незнакомом городе. Особое значение аптечка имеет, если вы собираетесь провести каникулы за границей.В разных странах приняты разные правила продажи лекарств, поэтому привычный препарат вполне может оказаться рецептурным. Аптечка не менее важна и для любителей активного отдыха: походов, горных восхождений и т.д.На что обратить внимание, собирая аптечкуВо-первых, стоит учесть потребности разных участников поездки. Так, если вы путешествуете всей семьей, то в аптечке должны быть препараты и для детей, и для бабушек с дедушками.Во-вторых, нужно обращать внимание на наличие хронических заболеваний: повышенного давления, диабета, сердечной недостаточности, болезней желудочно-кишечного тракта. В этом случае «свое» лекарство лучше купить с запасом.Важно помнить, что в отпуске контроль над состоянием здоровья должен быть более прицельным: перемена климата и смена часовых поясов могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.В остальном собирать аптечку проще всего по пунктам. Берем перечень тех «опасностей», которые могут подстерегать нас в отпуске, и для каждой прописываем несколько наименований базовых лекарств.Список лекарств: основные компонентыСтандартный набор для «отпускной» аптечки должен включать в себя следующие препараты:При отравленияхОснова первой помощи при отравлениях — это абсорбирующие препараты. Можно обойтись обычным активированным углем, а можно запастись «Энтеросгелем» или порошками-сорбентами, например «Полисорбом». На случай отравления с диареей стоит купить «Смекту» и порошок для приготовления раствора электролитов — «Регидрон». При сильной интоксикации он поможет не допустить обезвоживания и быстро восстановить водно-солевой баланс в организме.При порезах, ранах и ожогахДаже, если в ваши планы не входят ни прогулки по горам, ни сплавы по горным рекам, положить в аптечку что-то на случай травмы или пореза будет нелишним. Как минимум, это должен быть антисептик для обработки ран, пластырь или бинты. Пригодится и мазь для ушибов и растяжений, а также крем или гель с пантентолом или бепантеном — для спасения кожи после солнечных ожогов.А чтобы до ожогов дело не дошло, лучше заранее запастись защитными средствами с высоким уровнем SPF и не забывать обрабатывать ими лицо и тело. В жарком климате делать это необходимо при каждом выходе на улицу. Даже, если день выдался пасмурным, и кажется, что солнце никак не навредит вашей коже.Простудные заболеванияВ любой аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты. Оптимальным вариантом станет парацетамол. Он подойдет и взрослым, и детям. Главное — не забывать читать инструкцию и не превышать рекомендуемую дозировку. В качестве дополнения можно взять таблетки для горла или назальные капли.АллергииДаже если вы никогда не страдали от аллергических реакций, в аптечку стоит положить антигистаминные препараты: как для приема внутрь, так и наружно. Особенно, если отпуск предполагается провести в экзотической стране. Незнакомая еда, непривычные климат и природа легко могут «обнаружить» аллергию, о которой вы даже не подозревали. Людям, страдающим от бронхиальной астмы или разных видов пищевой аллергии, также рекомендуют взять с собой препарат «Преднизолон».Аптечка в отпуск: что взять дополнительноДля большинства заболеваний важным компонентом лечения является обильное питье. Конечно, везти воду с собой не стоит, однако пить много чистой воды нужно обязательно. Особенно в жару, когда свою питьевую «норму» стоит увеличить на 25%.На случай проблем с пищеварением рекомендуют иметь под рукой препараты-ферменты: «Мезим», «Фестал» или их аналоги. Впрочем, пить их бесконтрольно без веских показаний врачи тоже не советуют.На случай кишечной или мочевой инфекции можно купить препарат «Макмирор». Однако предварительно необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.Наконец, на всякий случай и опять-таки только после консультации у специалиста, можно взять в отпуск антибиотики. В экстренной ситуации они могут стать настоящим спасением. Например, если вы отправляетесь в страну, где распространены различные инфекции, а антибиотики продаются строго по рецепту.