5 привычек, от которых мы стареем

Семейный нутрициолог Екатерина Маркова назвала пять привычек, которые приближают старость.Максимально продлить молодость и долголетие хотят все, особенно женщины. На какие-то факторы мы в силах повлиять, какие-то не зависят от нас совершенно.Одна из привычек, которую мы можем изменить, чтобы отодвинуть во времени старость — это слишком горячий душ.«Горячая вода оказывает деструктивное действие на кожу и способствует потере влаги, а также смывает естественные масла, защищающие кожный покров», — говорит эксперт.Принимая душ, отдавайте предпочтение температуре, максимально близкой к температуре тела — максимум 40 градусов.Также имеет огромное значение поза, в которой вы обычно спите. Наибольший вред организму приносит сон на животе. Такой сон негативно влияет на внутренние органы и на внешний вид лица. Кроме того, из-за постоянно повернутой на бок головы ухудшается снабжение кровью и кислородом головного мозга. Самая полезная поза — на спине.Вредит здоровью и приближает старость диета, лишенная ненасыщенных жиров. Они жизненно необходимы организму! Откуда их брать? Щедрые источники — авокадо, яйца, орехи. Можно употреблять в виде биодобавок омега-3 и омега-6.Некоторые блага цивилизации также мешают сохранению молодости. Например, кондиционер, который сегодня есть почти в каждой квартире.«Кондиционирование воздуха способствует преждевременному старению кожи и образованию морщин из-за пересушивания воздуха в помещении».Безвредны только те кондиционеры, в которых есть функция увлажнения воздуха.Вы удивитесь, но старость приближают слишком обтягивающие джинсы. А также привычка сидеть в позе «нога на ногу». Дело в нарушении кровообращения в органах малого таза из-за зажатых сосудов. В итоге страдают и суставы, и позвоночник.