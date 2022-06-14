Заменители кофе могут нанести вред здоровью, заявили в Sasapost
На вершине “топа” стоит растение мака. Маркетологами оно позиционируется, как лучшая альтернатива кофе. Однако корреспонденты египетского издания уверяют, что мака не дает тот запас энергии, что и кофе, а целебные свойства растения поставлены под сомнения. Дело в том, что результаты исследования о целебном воздействии маки на организм сфальсифицированы, чтобы обосновать их продвижение на рынке. Более того, эксперты не советуют употреблять маку больше трех месяцев из-за головных болей и мигреней.
Корреспонденты Sasapost также обратили внимание на корень женьшеня, который также продвигается, как замена кофе. Однако эксперты уверяют, что корень может повысить концентрацию, но прилив сил обеспечить не в состоянии. К тому же, среди “побочек” можно отметить головную боль, повышенное артериальное давление, нарушение сна, повышенный сахар в крови.
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