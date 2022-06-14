Заменители кофе могут нанести вред здоровью, заявили в Sasapost

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Известно, что спрос рождает предложение. В кофейной отрасли последние пару лет наблюдается аналогичная тенденция - кофеманы переходят на заменители бодрящего зерна из-за побочных эффектов кофеина. Последние исследования говорят о том, что избыток кофеина может приводить к тревожности, мигреням и головным болям. В результате на рынок “вышли” заменители кофе, которые гарантируют прилив энергии и концентрации, но без вреда для здоровья. Журналисты из Sasapost решили выяснить насколько полезны альтернативные энергетические напитки.На вершине “топа” стоит растение мака. Маркетологами оно позиционируется, как лучшая альтернатива кофе. Однако корреспонденты египетского издания уверяют, что мака не дает тот запас энергии, что и кофе, а целебные свойства растения поставлены под сомнения. Дело в том, что результаты исследования о целебном воздействии маки на организм сфальсифицированы, чтобы обосновать их продвижение на рынке. Более того, эксперты не советуют употреблять маку больше трех месяцев из-за головных болей и мигреней.Корреспонденты Sasapost также обратили внимание на корень женьшеня, который также продвигается, как замена кофе. Однако эксперты уверяют, что корень может повысить концентрацию, но прилив сил обеспечить не в состоянии. К тому же, среди “побочек” можно отметить головную боль, повышенное артериальное давление, нарушение сна, повышенный сахар в крови.